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Nişanlarının ertesi günü can verdiler! Çorum'da kahreden olay: 1'i çocuk 4 ölü!

Çorum'da otomobil ile cipin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Ölenler arasında dün nişanlanan çiftin de olduğu öğrenildi.

Nişanlarının ertesi günü can verdiler! Çorum'da kahreden olay: 1'i çocuk 4 ölü!
Şevket Taner Şahin

Çorum'da otomobil ile cipin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Kazada ölen iki kişinin ise dün nişanlanan çift olduğu öğrenildi.

Kaza, Çorum-İskilip karayolu Ceritbeli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zehra Betül Yılmaz idaresindeki 19 AHJ 649 plakalı Vokswagen otomobil ile Mert Üstünel yönetimindeki 19 DR 008 plakalı Honda marka cip kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Nişanlarının ertesi günü can verdiler! Çorum da kahreden olay: 1 i çocuk 4 ölü! 1

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine intikal eden ekipler, sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan Hüsra Lal (6) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkartılan Ömer Cebeci ve Menevver Lal ise sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ömer Cebeci de hayatını kaybetti. Tedavisi süren Münevver Lal'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından, hayatını kaybeden vatandaşların cenazesi ise Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Nişanlarının ertesi günü can verdiler! Çorum da kahreden olay: 1 i çocuk 4 ölü! 2

DÜN NİŞANLANMIŞLAR

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Ömer Cebeci ve Zehra Betül Yılmaz'ın dün düzenlenen merasimle nişanlandıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nişanlarının ertesi günü can verdiler! Çorum da kahreden olay: 1 i çocuk 4 ölü! 3

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Anahtar Kelimeler:
Çorum kaza
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