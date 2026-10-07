Isparta’da tarihi eser operasyonları: 20 şüpheli hakkında adli işlem

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi ve kültürel zenginliklerin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, son 3 ay içerisinde 10 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda 30 adet sikke, 1 adet Osmanlı subay kılıcı ve 2 adet kama ele geçirildi. İzinsiz kazı olaylarında kullanıldığı değerlendirilen 3 adet dedektör, 3 adet darbeli matkap, 1 adet jeneratör, 1 adet akü, 2 adet kaya kırıcı kartuş, 60 metre elektrik kablosu ve 62 adet muhtelif kazı malzemesi de ele geçirildi. Olaylara karıştığı tespit edilen 20 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır