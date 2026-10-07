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Henüz 15 yaşında... Pompalı tüfekle video çekip tehditler savurdu!

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Son dönemde yaşanan olayların ardından okullardaki güvenlik önlemleri arttırılırken, İstanbul Küçükçekmece'de bir lise öğrencisinin öğrencilerin bulunduğu mesajlaşma grubuna pompalı tüfekli video atması pes dedirtti. 15 yaşındaki öğrencinin tehdit içerikli söylemlerde de bulunduğu belirtilirken öğrencinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Ekim’de Halkalı Mahallesi’nde bulunan bir lisede meydana gelen olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde, okulda öğrenim gören bir öğrencinin sınıf arkadaşlarının bulunduğu mesajlaşma grubunda pompalı tüfek görüntüsü içeren bir video paylaştığı ve tehdit içerikli söylemlerde bulunduğu tespit edildi.

Henüz 15 yaşında... Pompalı tüfekle video çekip tehditler savurdu! 1

GÖZALTINA ALINDI

Kimliği belirlenen 15 yaşındaki öğrenci M.B., ikamet adresinde gözaltına altına alındı.

Henüz 15 yaşında... Pompalı tüfekle video çekip tehditler savurdu! 2

Öğrenci, "Halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit" suçundan bugün adliyeye sevk edildi.

Henüz 15 yaşında... Pompalı tüfekle video çekip tehditler savurdu! 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece pompalı tüfek
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