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Mühendis, çıplak şekilde markete girip müşterilere saldırdı!

Akılalmaz olayın adresi İstanbul! Bir şüpheli çıplak şekilde Kağıthane'deki bir markete girerek müşterilere saldırdı. Olay yerinden kaçan şüpheli ardından bir aracın altına saklandı. Ekipler saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin mühendis olduğu belirlendi.

Mühendis, çıplak şekilde markete girip müşterilere saldırdı!

Kağıthane’de iddiaya göre çıplak halde markete giren Salih A.’nın (28), İngilizce 'Bomba' diye bağırarak müşterilere saldırdığı öne sürüldü. Çevredekilerin kaçıştığı olayda, marketten çıkan Salih A. park halindeki otomobilin altına girdi. Polis ekiplerine direnen Salih A., bulunduğu yerden çıkarılarak gözaltına alındı.

Mühendis, çıplak şekilde markete girip müşterilere saldırdı! 1

ÇIPLAK HALDE MARKETE GİRDİ

Olay, 4 Ekim Pazar günü saat 20.30 sıralarında Şirintepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta çıplak halde dolaşarak bağıran Salih A., bir markete girdi. Yüzünde kan olduğu belirtilen Salih A.’nın, İngilizce 'Bomba' diye bağırarak içeridekilere saldırması üzerine müşteriler kaçtı. Çevredekileri tehdit ettiği ve saldırgan tavırlar sergilediği belirtilen Salih A., ardından marketten çıkarak park halindeki otomobilin altına saklandı.

Mühendis, çıplak şekilde markete girip müşterilere saldırdı! 2

OTOMOBİL ALTINDA ÇIPLAK BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri sevk edildi. Polis, Salih A.’yı otomobilin altında çıplak halde yatarken buldu. Bulunduğu yerden çıkmayan ve ekiplere direnen Salih A., yakalandı. Salih A.’nın müdahale sırasında bir polise başıyla vurduğu da öne sürüldü.

Mühendis, çıplak şekilde markete girip müşterilere saldırdı! 3

MÜHENDİS OLDUĞU BELİRLENDİ

Mühendis olduğu öğrenilen Salih A. gözaltına alınarak hasteneye götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli daha sonra emniyete götürüldü. Hakkında, 'Çevreye rahatsızlık vermek' ve 'Müstehcenlik' suçlarından işlem başlatılan Salih A., savcılık kararıyla Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yatırıldı.

Mühendis, çıplak şekilde markete girip müşterilere saldırdı! 4
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mühendis İstanbul Kağıthane market
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