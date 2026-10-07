Son dakika! Berna Laçin'e 'İzmir' soruşturması

Bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın resmen AK Parti'ye katılmasının ardından İzmir'de 27 yıllık CHP süreci sona erdi. Belediye 27 yıl sonra farklı bir partiye geçerken konu gündemin önemli başlıkları arasına girdi.

BERNA LAÇİN'DEN İZMİR PAYLAŞIMI

Özellikle sosyal medyada da çok sayıda paylaşım yapıldı. Oyuncu Berna Laçin de yaptığı bir paylaşımda, "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma" ifadelerine yer verdi.

PAYLAŞIMDAN KISA SÜRE SONRA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Laçin'e bu paylaşımı nedeniyle jet hızında soruşturma açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Berna Laçin’in paylaşımı nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçu kapsamında soruşturma başlattı.