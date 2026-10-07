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Son dakika! Berna Laçin'e 'İzmir' soruşturması

Sosyal medya hesabından "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma" şeklinde bir paylaşım yapan Berna Laçin hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan soruşturma başlatıldı.

Son dakika! Berna Laçin'e 'İzmir' soruşturması
Melih Kadir Yılmaz

Bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın resmen AK Parti'ye katılmasının ardından İzmir'de 27 yıllık CHP süreci sona erdi. Belediye 27 yıl sonra farklı bir partiye geçerken konu gündemin önemli başlıkları arasına girdi.

Son dakika! Berna Laçin e İzmir soruşturması 1

BERNA LAÇİN'DEN İZMİR PAYLAŞIMI

Özellikle sosyal medyada da çok sayıda paylaşım yapıldı. Oyuncu Berna Laçin de yaptığı bir paylaşımda, "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma" ifadelerine yer verdi.

Son dakika! Berna Laçin e İzmir soruşturması 2

PAYLAŞIMDAN KISA SÜRE SONRA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Laçin'e bu paylaşımı nedeniyle jet hızında soruşturma açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Berna Laçin’in paylaşımı nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçu kapsamında soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Berna Laçin
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