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AK Parti'ye katılan Cemil Tugay'dan ilk mesaj: "AK Parti kimsesizlerin kimsesidir"

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rozet taktığı Cemil Tugay resmen AK Parti'ye katıldı. Tugay yaptığı ilk açıklamada "AK Parti kimsesizlerin kimsesidir" dedi.

AK Parti'ye katılan Cemil Tugay'dan ilk mesaj: "AK Parti kimsesizlerin kimsesidir"
Melih Kadir Yılmaz

CHP'den istifa ettikten sonra Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti'ye de katılmayan ve yoluna bağımsız olarak devam etmişti.

CEMİL TUGAY, AK PARTİ'YE KATILDI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bugün AK Parti'ye katıldı. Tugay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rozet takmasının ardından konuşma yaptı.

AK Parti ye katılan Cemil Tugay dan ilk mesaj: "AK Parti kimsesizlerin kimsesidir" 1

AK Parti'ye katılan Tugay ilk açıklamasında şunları söyledi:

"İzmir'de büyüdüm. Mütevazı bir ailenin çocuğuyum. Doktor oldum. 30 yıl hekimlik mesleğiyle ülkeme hizmet ettim ve bir büyüğümüz, "Milletimize en iyi hizmet siyasettir." dedi. Bu sözden sonra ülkeme hizmet için siyasete dahil oldum. Ama en iyi siyasetin de hizmet olduğunu çok kısa sürede anladım ve buna inandım.

AK Parti ye katılan Cemil Tugay dan ilk mesaj: "AK Parti kimsesizlerin kimsesidir" 2

"AK PARTİ KİMSESİZLERİN KİMSESİDİR"

AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Bu sözler, Türkiye’nin son 25 yılına damga vurmuş büyük liderimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleridir."

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Anahtar Kelimeler:
Cemil Tugay
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