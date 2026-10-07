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Amazon Prime Festivali’nde indirimleriyle öne çıkan markalar
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Amazon Prime Festivali’nde indirimleriyle öne çıkan markalar

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Yaz tatilinin ardından hareketli şehir hayatına, ofis rutinlerine ve yoğun çalışan temposuna yeniden uyum sağlarken Amazon Prime Festivali'nin sunduğu dev avantajlı dönem tüm hızıyla devam ediyor. Sadece 12 Ekim'e kadar sürecek kampanyayla çantanızdan ayakkabınıza, çalışma molalarınızın en büyük eşlikçisi termoslardan kişisel bakım ve ileri teknoloji ürünlerine kadar Prime ayrıcalıklarıyla öne çıkan markaları incelemek için hadi içeriğimize geçelim!

Stanley, Apple, Adidas, Samsung ve dahası... En sevilen markalardaki Amazon Prime Festivali indirimlerini ve ayrıcalıklarını keşfetmek isteyenler sizi böyle alalım. Kampanyaya özel cazip avantajlar sayesinde ihtiyaçlarınızı bütçe dostu fiyatlarla tamamlamak için geç kalmayın. Alışveriş ve teknoloji tutkunlarının favorisi olacak en popüler markaları sizin için derledik; işte detaylar...

1. Stanley

Amazon Prime Festivali’nde indirimleriyle öne çıkan markalar 1

Ofiste, evde veya yoğun şehir koşturmacasında içeceğini ideal sıcaklığında saatlerce muhafaza etmek isteyenler için Stanley termoslar vazgeçilmez bir çözüm sunuyor. Zamansız tasarımları, yüksek sızdırmazlık teknolojileri ve efsanevi ısı yalıtımlarıyla masa başı çalışmalarından açık hava maceralarına kadar her anınıza eşlik ediyor. Amazon Prime Festivali fırsatlarıyla alışveriş sepetlerinin üst sıralarına yerleşen bu dayanıklı termoslar için hemen linke tıklayın.

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2. Apple

Amazon Prime Festivali’nde indirimleriyle öne çıkan markalar 2

Apple, teknoloji dünyasında yenilik, performans ve estetiği bir araya getiren öncü markaların başında geliyor. iPhone modelleri gelişmiş kamera özellikleri ve güçlü işlemcileriyle günlük kullanımda fark yaratırken, MacBook serisi hafif yapısı ve yüksek performansıyla iş ve projelerinizde büyük kolaylık sağlıyor. Uzun zamandır Apple ekosistemine dahil olmayı planlıyorsanız Prime Festivali fırsatları tam size göre.

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3. Adidas

Amazon Prime Festivali’nde indirimleriyle öne çıkan markalar 3

Spordan günlük sokak stiline kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan Adidas, şehir hayatına dönüş döneminde şıklık ve konforu bir arada arayanların ilk tercihleri arasında yer alıyor. Dayanıklı ikonik ayakkabıları, ergonomik sırt çantaları ve rahat spor giyim ürünleriyle hem antrenmanlarda hem de şehir sokaklarında performans ile tarzı mükemmel bir şekilde harmanlıyor.

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4. Samsung

Amazon Prime Festivali’nde indirimleriyle öne çıkan markalar 4

Samsung, teknolojide yenilikçiliğin ve çok yönlülüğün temsilcisi olarak oldukça zengin bir ürün ekosistemine sahip. Yüksek çözünürlüklü ekranları, güçlü bataryaları ve gelişmiş kamera sistemleriyle dikkat çeken akıllı telefonlarının yanı sıra; adım sayma, kalori hesaplama ve uyku düzeni analizi gibi detaylı sağlık verileri sunan akıllı saatleri de kullananların vazgeçilmezi oluyor. Amazon Prime Festivali ayrıcalıklarıyla Samsung’un popüler ürünlerini keşfederek günlük rutininize güçlü bir dokunuş yapabilirsiniz.

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5. Puma

Amazon Prime Festivali’nde indirimleriyle öne çıkan markalar 5

Dinamik ve enerjik tasarımları yüksek konforla buluşturan Puma, yeni sezonda adımlarınıza esneklik katıyor. Destekli taban teknolojisine sahip günlük yürüyüş ayakkabılarından fonksiyonel sırt çantalarına ve rahat eşofman takımlarına kadar uzanan geniş ürün seçeneği, Prime Festivali’ne özel avantajlı fiyatlarla dikkat çekiyor.

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6. Philips

Amazon Prime Festivali’nde indirimleriyle öne çıkan markalar 6

Yaşam alanınıza ve kişisel bakım rutinlerinize akıllı ve pratik çözümler getiren Philips, teknolojik ürünleriyle günlük yaşamı oldukça kolaylaştırıyor. Kişisel bakım cihazlarından pratik küçük ev aletlerine kadar geniş bir yelpazede sunulan cazip indirimler, sonbahar dönemine eksiksiz ve konforlu başlamak isteyen herkese hitap ediyor.

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7. Lego

Amazon Prime Festivali’nde indirimleriyle öne çıkan markalar 7

Her yaştan hobi tutkununun hayal gücünü harekete geçiren Lego setleri, yoğun günlük tempoda yaratıcı ve eğlenceli bir mola katıyor. Zihinsel gelişimi ve odaklanmayı destekleyen karmaşık mimari yapılardan popüler kültür temalı eğlenceli setlere kadar geniş alternatifler, kampanya boyunca koleksiyonunu genişletmek veya stres atmak isteyenleri bekliyor.

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8. Columbia

Amazon Prime Festivali’nde indirimleriyle öne çıkan markalar 8

Mevsim geçişlerine, ani hava değişimlerine ve aktif günlere hazırlıklı olmak isteyenler için Columbia, yüksek performanslı dış giyim ve ayakkabı çözümleri üretiyor. Su geçirmeyen teknolojileri, nefes alabilen kumaş yapısı ve uzun ömürlü malzeme kalitesiyle şehir hayatından doğa yürüyüşlerine kadar her ortamda üstün koruma yaşatıyor.

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9. JBL

Amazon Prime Festivali’nde indirimleriyle öne çıkan markalar 9

JBL, üstün ses kalitesiyle müzik tutkunlarının vazgeçilmez markaları arasında öne çıkıyor. Özellikle taşınabilir hoparlör ve kulaklık ürünlerinde müziği berrak ses, güçlü bas performansı ve uzun batarya ömrü ile öne çıkan çeşitli JBL modelleri, Prime Festivali fırsatlarıyla her anınıza müziği taşıyor.

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10. Levi's

Amazon Prime Festivali’nde indirimleriyle öne çıkan markalar 10

Modası asla geçmeyen ve zamansız denim parçalarıyla Levi's, gardırobunu sağlam, klasik ve şık parçalarla yenilemek isteyenler için ideal seçenekler sunuyor. İkonik denim ceketlerden klasik kesim pantolonlara ve rahat tişörtlere kadar her yaşa hitap eden tasarımlar, uzun ömürlü ve kaliteli giyimi tercih edenleri bu festival döneminde fazlasıyla sevindiriyor.

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Bu içerik 7 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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