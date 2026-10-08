Bir anne oğlu 2 gün içinde başka anne oğul öldürdü: Ordu'yu sarsan olay

Oğlu öldürülen anne, cinayet zanlısının evinde öldürüldü. Kanlı olaylar silsilesi Ordu'nun Korgan ilçesinde 6 Ekim'de başladı.
Yol verme tartışmasında Orhan Artça, İbrahim E. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından yakalanan İbrahim E. tutuklandı.
Bu sabah Orhan Artça’nın annesi Nezaket Artça, İbrahim E.’nin ailesinin evine gitti. Artça, İbrahim E.'nin anneannesi E.A.’yı evlerinin yanındaki ahırın önünde başından yaraladı.
E.A.'nın kızı H.E. de annesinin yaralandığını görünce Nezaket Artça’ya ruhsatlı tabancayla ateş etti. Nezaket Artça hayatını kaybetti.
Başından yaralanan E.A. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Korgan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesi’ne sevk edilen E.A..’nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Cinayet şüphelisi H.E. olayda kullandığı tabancayla birlikte polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum