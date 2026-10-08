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Bir anne oğlu 2 gün içinde başka anne oğul öldürdü: Ordu'yu sarsan olay

Ordu'da 2 gün önce Orhan Artça, arazide yol verme kavgasında bıçaklanarak öldürüldü. Artça'nın annesi Nezaket Artça bugün katil zanlısının evine gidip zanlının anneannesini başından yaraladı. Annesinin yaralandığını gören kızı ise Nezaket Artça'yı tabancayla vurarak öldürdü.

Bir anne oğlu 2 gün içinde başka anne oğul öldürdü: Ordu'yu sarsan olay

Oğlu öldürülen anne, cinayet zanlısının evinde öldürüldü. Kanlı olaylar silsilesi Ordu'nun Korgan ilçesinde 6 Ekim'de başladı.

OĞUL ARTÇA YOL VERME TARTIŞMASINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Yol verme tartışmasında Orhan Artça, İbrahim E. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından yakalanan İbrahim E. tutuklandı.

ANNE ARTÇA KATİL ZANLISININ AİLESİNDE ANNEANNEYİ YARALADI

Bu sabah Orhan Artça’nın annesi Nezaket Artça, İbrahim E.’nin ailesinin evine gitti. Artça, İbrahim E.'nin anneannesi E.A.’yı evlerinin yanındaki ahırın önünde başından yaraladı.

CİNAYET ŞÜPHELİSİNİN ANNESİ DE ANNEYİ ÖLDÜRDÜ

E.A.'nın kızı H.E. de annesinin yaralandığını görünce Nezaket Artça’ya ruhsatlı tabancayla ateş etti. Nezaket Artça hayatını kaybetti.

YARALANAN ANNEANNENİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Başından yaralanan E.A. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Korgan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesi’ne sevk edilen E.A..’nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

ANNE GÖZALTINDA

Cinayet şüphelisi H.E. olayda kullandığı tabancayla birlikte polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Bir anne oğlu 2 gün içinde başka anne oğul öldürdü: Ordu yu sarsan olay 1
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Ordu
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