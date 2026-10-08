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Çocuklarda sonbaharda bu 5 hastalık sık görülüyor! Uzmanı belirtileri tek tek açıkladı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Çiğdem Şenol, çocuklarda sonbahar ve kış aylarında en sık görülen sağlık sorunlarının başında üst solunum yolu enfeksiyonları geldiğini belirterek, "Çoğunlukla virüs kaynaklı olan bu enfeksiyonlarda antibiyotik kullanılmasına gerek duyulmaz dedi.

Çocuklarda sonbaharda bu 5 hastalık sık görülüyor! Uzmanı belirtileri tek tek açıkladı
Gökçen Kökden

Havaların soğuması ve okulların açılmasıyla birlikte çocuklar daha fazla kapalı ve kalabalık ortamda zaman geçirmeye başladı. Bu durum ise özellikle sonbahar aylarında enfeksiyonların daha kolay yayılmasına neden oluyor. Çocuklardaki bağışıklık sisteminin yetişkinlere göre daha hassas olması da hastalıklara yakalanma riskini artırıyor.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Çiğdem Şenol, sonbaharda çocuklarda sık görülen hastalıkları ve alınabilecek önlemleri anlattı.

SOĞUK ALGINLIĞI

Çocuklarda sonbaharda bu 5 hastalık sık görülüyor! Uzmanı belirtileri tek tek açıkladı 1

Çocuklarda sonbahar ve kış aylarında en sık görülen sağlık sorunlarının başında üst solunum yolu enfeksiyonları geldiğini söyleyen Dr. Şenol, "Burun akıntısı, tıkanıklık, hapşırma, öksürük, boğaz ağrısı ve halsizlik başlıca belirtiler arasındadır. Çoğunlukla virüs kaynaklı olan bu enfeksiyonlarda antibiyotik kullanılmasına gerek duyulmaz. Dinlenme, yeterli sıvı tüketimi ve el hijyeni önem taşır" diye konuştu.

ORTA KULAK İLTİHABI

Dr. Çiğdem Şenol, özellikle küçük çocuklarda, nezle ve grip gibi enfeksiyonların ardından orta kulak iltihabı gelişebildiğini söyleyerek, "Huzursuzluk, ağlama, uyku sorunları ve kulağı çekme hastalığın belirtileri arasında yer alır. Kulak ağrısı veya benzeri şikâyetlerde çocuğun bir uzman hekim tarafından değerlendirilmesi gerekir" dedi.

SONBAHAR ALERJİLERİ

Sonbaharda bazı alerjenlere bağlı olarak çocuklarda burun akıntısı, hapşırma, burun ve gözlerde kaşıntı gibi şikayetlerin artabildiğini de kaydeden Şenol, "Alerjik çocuklarda astım belirtileri de iyice belirginleşebilir. Şikâyetlerin enfeksiyondan mı yoksa alerjiden mi kaynaklandığının belirlenmesi, doğru tedavi açısından önem taşır" şeklinde konuştu.

SİNÜZİT

Çocuklarda sonbaharda bu 5 hastalık sık görülüyor! Uzmanı belirtileri tek tek açıkladı 2

Burun tıkanıklığı, koyu renkli burun akıntısı, baş ağrısı ve hafif ateşin sinüziti işaret ettiğini ifade eden Dr. Şenol, "Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarının ardından gelişebilir. Tedavi, hastalığın nedenine göre planlanırken, yeterli sıvı tüketimi ve doktorun önerdiği burun tedavileri şikâyetlerin azalmasına yardımcı olur" dedi.

LARENJİT

Dr. Çiğdem Şenol, çocuklarda çoğunlukla viral enfeksiyonlarla birlikte görülen larenjit; ses kısıklığının boğazda rahatsızlık ve öksürükle kendini gösterebildiğini söyleyerek, "Küçük çocuklarda krup tablosuna neden olabileceği için daha dikkatli olunması gerekir. Bol sıvı tüketimi ve uygun ortam nemi iyileşmeye destek olurken, nefes almada güçlük yaşanması halinde zaman kaybetmeden tıbbi yardım alınması önem taşır" diye konuştu.

Dr. Çiğdem Şenol, çocukları hastalıklardan korumak için önerilerini şu şekilde sıraladı:

"Ellerini düzenli ve doğru şekilde yıkanmasını sağlayın. Öksürme ve hapşırma sırasında ağız ve burnun kapatılmasını öğretin. Kapalı ve kalabalık ortamları mümkün olduğunca havalandırın. Hasta kişilerle yakın teması sınırlandırın. Çocukları sigara dumanından uzak tutun. Dengeli beslenme, yeterli sıvı ve düzenli uykuya dikkat edin."

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