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Bolu’da tır ile pikap çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde tır ile pikabın kafa kafaya çarpıştığı kazada pikap sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Bolu’da tır ile pikap çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Mudurnu ilçesi Dolayüz köyü Aynalıkaya mevkiinde Nallıhan Devlet kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Cerrah (44) idaresindeki pikap ile karşı yönden gelen A.A. yönetimindeki tır çarpıştı. Kazada pikap sürücüsü Ahmet Cerrah olay yerinde hayatını kaybetti. Tır sürücüsü A.A. ile pikapta yolcu olarak bulunan R.O. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kazada ambulans içerisinde tedavisi yapılan tır sürücüsü A.A., "Önüme çıktı. Kaçamadım" dedi.

Bolu’da tır ile pikap çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı 1

Bolu’da tır ile pikap çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı 2

Bolu’da tır ile pikap çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı 3

Bolu’da tır ile pikap çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı 4

Bolu’da tır ile pikap çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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