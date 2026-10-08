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Adalet Bakanlığı'ndan Özgür Özel'in 'sızıntı' iddialarına yanıt! "Ağır ve mesnetsiz bir iftiradır"

Adalet Bakanlığı, YENİ Parti lideri Özgür Özel'in iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ana muhalefet liderinin, fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığından “sızdırıldığı” beyanı da Bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır." ifadeleri kullanıldı.

Adalet Bakanlığı'ndan Özgür Özel'in 'sızıntı' iddialarına yanıt! "Ağır ve mesnetsiz bir iftiradır"

Adalet Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan basın açıklaması şu şekilde:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı fon ve hisselerdeki olağan dışı hareketleri tespit ederek harekete geçmiş, 19 Ağustos tarihinde Sermaye Piyasası Kurulundan bilgi ve belge talep ederek soruşturma sürecini başlatmış, fonlara ilişkin tasfiye kararları ise 17 Eylül tarihinde alınmıştır. Bu kronoloji, soruşturmanın somut suç şüphesi ve mali veriler doğrultusunda yürütüldüğünü açıkça göstermektedir.

Süreç, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu kararlı irade ve yakın takibi doğrultusunda, devletimizin ilgili kurumlarının güçlü koordinasyonu ile yürütülmektedir. Adalet Bakanlığımız iyi niyetli yatırımcıların ve vatandaşlarımızın haklarının korunması, sorumluluğu bulunanlar hakkında adli sürecin etkin biçimde işletilmesi amacıyla üzerine düşen görev ve sorumluluklarını yerine getirmektedir.

Tam da bu nedenle, soruşturma sürecini gölgelemeye, adli makamların kararlılığını tartışmalı hâle getirmeye, devlet kurumları arasında güvensizlik oluşturmaya ve vatandaşlarımızın devlete güvenini sarsmaya yönelik girişimler söz konusudur. Ana muhalefet liderinin, fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığından “sızdırıldığı” beyanı da Bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır.

Teyit edilmemiş manipülatif içeriklerin muhalefet milletvekilleri üzerinden dolaşıma sokulmasının ardından, -Sayın Bakanımızı da hedef alan- içeriklerin yanlış ve manipülatif olduğunun anlaşılması üzerine ortaya çıkan soru işaretlerinin devlet kurumlarına yöneltilmeye çalışıldığı görülmektedir. Bu içeriklerin arkasındaki odaklara ilişkin tartışmaları perdeleyerek, kararlılıkla ilerleyen adli soruşturmayı siyasi polemiklerin içine çekme çabası açıktır.

Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade ve kurumlarımız arasındaki güçlü koordinasyon doğrultusunda, vatandaşlarımızın haklarının korunması ve adli sürecin etkin biçimde işlemesi için kurumsal sorumluluğunun gereğini yerine getirmektedir. Fon soruşturması, spekülasyonlara göre değil, yalnızca delillerin gösterdiği istikamette kararlılıkla sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Soruşturmada bazı isimlerin özellikle Adalet Bakanlığı kaynaklı olarak muhalefete sızdırıldığını öne süren Özel, bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmeden paylaşmadıklarını söylemişti.

Özel daha önceden yaptığı açıklamada, fon soruşturmasında Meclis’in denetim görevinin de bulunduğunu belirtmiş, “İsimler havada uçuşuyor. Özellikle Adalet Bakanlığı’ndan sızdırılan, bize de muhalefete doğru sızdırılan isimler havada uçuşuyor” demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanlığı iddia
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