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Gözaltına alınmıştı! Berna Laçin serbest bırakıldı

Oyuncu Berna Laçin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Çıkarıldığı adliyede tutuklamaya sevk edilen oyuncu Berna Laçin serbest bırakıldı.

Gözaltına alınmıştı! Berna Laçin serbest bırakıldı

Berna Laçin, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında verilen gözaltı kararının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. Bu arada Laçin'in Üsküdar'daki ikametinde arama da yapılmıştı. Berna Laçin'in, verilen talimat kapsamında emniyette ifade vereceği ve 8 Ekim'de Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden hakimlik karşısına çıkacağı belirtilmişti.

SERBEST BIRAKILDI

Berna Laçin, emniyet ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Avukat Uğur Poyraz, müvekkili Laçin'in çıkarıldığı mahkemede serbest bırakıldı.

Gözaltına alınmıştı! Berna Laçin serbest bırakıldı 1

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Laçin'in sosyal medya hesabındaki "İzmir daha önce de işgal edildi, korkma." paylaşımı nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Berna Laçin
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