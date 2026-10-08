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Polislere mukavemetten gözaltına alınan şahsa adli kontrol kararı

Samsun’un İlkadım ilçesinde kimlik kontrolü sırasında polislere mukavemet edip, kadın polislere sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polislere mukavemetten gözaltına alınan şahsa adli kontrol kararı

Olay, Kale Mahallesi Anıtpark içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri kimlik kontrolü yaparken O.E.T.’yi durdurdu. Kimliğini ibraz etmeyen şüphelinin kadın görevlilere sözlü tacizde bulunduğu, ekip otosuna götürülmek istendiği sırada da polislere fiziki olarak mukavemet ettiği öne sürüldü.

POLİSLERE MUKAVEMETTEN GÖZALTINA ALINDI

Olayda 5 polis memuru hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandı. Gözaltına alınan O.E.T., Gazi Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Samsun
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