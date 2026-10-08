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Rüzgar geçirmez ve polar astarlı Helly Hansen ceket indirimde!
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Rüzgar geçirmez ve polar astarlı Helly Hansen ceket indirimde!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Hava serinleyip rüzgar sertleştiğinde üzerinize ne giyeceğiniz derdine son veren, ne çok kalın ne de üşüten bir mont arayışındaysanız Helly Hansen Paramount Softshell harika bir alternatif. Günlük koşturmacada ya da hafta sonu doğaya çıktığınızda üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz hareketlerinizi kısıtlamayan pratik ceketlerden biri olarak öne çıkıyor. Üstelik Prime Alışveriş Festivali'ne özel 1.227 TL gibi bir indirime girmişken gelin daha yakından bakalım!

Bir dış giyim ürününden beklentiniz üzerinizde ağır durmasın, rüzgarı içeri almasın ve hem ofis yolunda hem de doğa yürüyüşlerinde uyum sağlayan klasik bir şıklığı olmasıysa doğru yerdesiniz. Çünkü uzun ömürlü yapısı ve kalitesiyle Helly Hansen Paramount Softshell tam olarak bu özellikleri karşılıyor. Bu kısa süreli fırsatı kaçırmamak için acele edin!

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Helly Hansen Paramount Softshell Ceket

Rüzgar geçirmez ve polar astarlı Helly Hansen ceket indirimde! 1

Helly Hansen Paramount Softshell Ceket, hafif yapısı ve esnek kumaş teknolojisi sayesinde günlük kullanımda ve doğa yürüyüşlerinde hareket özgürlüğünü kısıtlamıyor. Rüzgarı kesen ve hafif yağmurlarda kuru kalmanızı sağlayan dış yüzeyi, iç kısımdaki yumuşak polar astarla birleşerek ideal bir ısı dengesi sunuyor. YKK fermuarlı cepleri, kullanışlı göğüs cebi, ayarlanabilir manşetleri ve çene koruması dışarıda geçirdiğiniz vakitte konforunuzu artırırken çevre dostu bluesign sertifikalı malzemelerle üretilmesi de markanın sürdürülebilir çizgisini yansıtıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bu, kaliteli ve şık görünümlü bir ceket; ancak satın almadan önce beden tablosunu mutlaka incelemelisiniz. Başlangıçta XXL beden almıştım çünkü ceketlerde genellikle bu bedeni kullanırım. 1,93 m boyunda, geniş omuzlu ve yaklaşık 95 kg ağırlığında biri olmama rağmen üzerime çok büyük geldi. Kolları birkaç inç fazlasıyla uzundu; genel olarak da üzerime hem biraz bol hem de biraz uzun oldu. Yine de ceketi çok beğendiğim için XL bedenini aldım ve bu beden üzerime çok daha iyi oturdu. Kolları tam olması gereken uzunlukta, üzerime tam oturuyor; ayrıca giyimi rahat ve üzerimde gayet güzel duruyor."
  • "Başarılı buldum. Belki Erzurum kışında kullanılmaz ama Ege veya Marmara bölgesinnde soğuk rüzgarlar için işe yarar diye düşünüyorum."
Ürünü İncele

Bu içerik 8 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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