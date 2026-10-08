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Önce boşandığı eşini, sonra kendini vurdu

Aydın’ın Efeler ilçesinde 8 yıl önce boşandığı eşi Fadime Akbal’ı (47) silahla vuran Kamil Köse (57) bölgeden uzaklaşıp tarla yolunda araç içerisinde ölü olarak bulundu.

Önce boşandığı eşini, sonra kendini vurdu

Olay, sabah 07.00 sıralarında Adnan Menderes Mahallesi, Enver Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 yıl önce boşandığı eşinin bulunduğu sokağa gelen Kamil Köse, kadının evden çıkmasını bekledi. Evinden çıkan Fadime Akbal’ı takip eden Köse kadına kurşun yağdırdı. Mahallede yankılanan silah seslerinin ardından yapılan ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri silahtan çıkan kurşunlarla ağır şekilde yaralanan Akbal’ı ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı. Akbal burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Köse hakkında daha önce uzaklaştırma kararı verildiği de iddia edilirken, Akbal’ın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi personeli olarak görev yaptığı öğrenildi.

"Aracında ölü bulundu"
Eski eşini vurup olay yerinden kaçan Kamil Köse’yi bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı. Köse’nin aracıyla olay yerinden ayrıldığını tespit eden ekipler, yaptıkları takiple aracı Kardeşköy Mahallesi yakınlarında yol kenarında buldu. Araçta yapılan incelemede Köse’nin boşandığı eşini öldürdüğü silahla intihar ettiği tespit edildi. Olay yeri incelemelerinin ardından her iki şahsın da cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Önce boşandığı eşini, sonra kendini vurdu 1

Önce boşandığı eşini, sonra kendini vurdu 2

Önce boşandığı eşini, sonra kendini vurdu 3

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Önce boşandığı eşini, sonra kendini vurdu 5

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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