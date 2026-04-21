LEGO Technic Ferrari setinde kaçırılmayacak fiyat!

Karmaşık dişli sistemlerinden kusursuz dış tasarımlara kadar her detayıyla büyüleyen LEGO Technic setleri, hem odaklanmanızı sağlıyor hem de stresinizi alıp götürüyor. Sadece profesyonel koleksiyoncuların değil, her yaştan meraklının ilgisini çeken bu serinin Ferrari modelindeki indirimi değerlendirmek için acele edin!

Spor araba tutkunlarına: LEGO Technic Ferrari FXX K Model Araba Oyuncak Yapım Seti (897 Parça)

Ferrari FXX K setinin hareketli pistonlara sahip V12 motoru birleştirirken mekanik dünyasına giriş yapacak, diferansiyel sistemini test ederken mühendisliğin temellerini öğreneceksiniz. Açılır kelebek kapıları, kaputu ve motor kapağıyla her detayıyla hayranlık uyandıran bu kırmızı araç, dijital Builder uygulaması desteğiyle yapım sürecini çok daha sezgisel ve keyifli hale getiriyor. Hem eğitici bir proje hem de odanızın havasını değiştirecek şık bir dekorasyon objesi arıyorsanız, bu set aradığınız o yaratıcı hediye olabilir.

Kullanıcılar ne diyor?

“Ne diyebilirim ki? Mükemmel! Çok iyi yapılmış, kapılardan motora kadar çeşitli detaylar bile mükemmel bir şekilde işlenmiş. Bir otomobil tutkunu olarak, 4 saatlik saf bir keyifti!”

“Bu gerçekten harika bir set, üzerinde çalışılacak çok şey var: V12 motor, açılan motor arka bölmesi, ön kısım ve tabii ki kelebek veya isterseniz martı kanadı kapılar. Diğer setlerimizle birlikte inşa edip sergilemek için harika bir set. Üç aşamada toplam 5 saatimizi aldı. Her Lego koleksiyoncusu ve çocuklar için olmazsa olmaz. Amazon'dan da harika bir fiyat-performans ürünü. Muhteşem görünüyor.”

Bu içerik 20 Nisan 2026 tarihinde yayınlanmıştır.

