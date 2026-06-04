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Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde kendisinden haber alınamayan 80 yaşındaki Melehat Göklen, çilingir yardımıyla girilen evinde ölü olarak bulundu.

Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Olay, Efeler ilçesi Köprülü Veysi Paşa Mahallesi 1632 Sokak meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Melehat Göklen’den haber alamayan yakınları, aynı apartmanda yaşayan çilingir komşularını aradı. Yakınlarının talebi üzerine eve giden çilingir, yaşlı kadını koltukta hareketsiz şekilde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Göklen’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Aydın
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