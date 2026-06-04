İzmir’de otomobil yangını korkuttu

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Kösedere Mahallesi Büyükdere mevkiinde seyreden Ahmet Özdeğirmenci yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yangının, bölgedeki ormanlık alana sıçrama riski oluşturması üzerine olay yerine Karaburun İtfaiye Şefliği ekipleri, Orman Genel Müdürlüğü yangın müdahale aracı ve mahalledeki itfaiye aracı sevk edildi. Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Can kaybı yada yaralanma yaşanmazken araç kullanılamaz hale geldi.

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. Ayrıca, vatandaşlara özellikle yaz aylarında araç bakımlarını düzenli yaptırmaları ve yangın riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır