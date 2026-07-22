HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

OpenAI, test sırasında yapay zeka modellerinin güvenlik ihlaline neden olduğunu açıkladı

ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI, siber güvenlik kabiliyetlerini ölçmeye yönelik dahili bir test sırasında kullanılan yapay zeka modellerinin yapay zeka platformu Hugging Face'in altyapısında güvenlik ihlaline neden olduğunu duyurdu.

OpenAI, test sırasında yapay zeka modellerinin güvenlik ihlaline neden olduğunu açıkladı

OpenAI tarafından yapılan açıklamada, Hugging Face'in geçen hafta altyapısını tehlikeye atan bir yapay zeka ajanını tespit ederek etkisiz hale getirdiği ve "yeni türde" bir güvenlik olayını kamuoyuna açıkladığı hatırlatıldı.

"YAPAY ZEKA MODELLERİNİN TESTLERİ GÜVENLİK İHLALİNE NEDEN OLUYOR"

Açıklamada, yapılan inceleme sonucunda olayın OpenAI modellerinin bir kombinasyonuyla bağlantılı olduğu, bu modeller arasında GPT-5.6 Sol ile daha gelişmiş bir ön sürüm modelinin bulunduğu kaydedildi.

OpenAI, test sırasında yapay zeka modellerinin güvenlik ihlaline neden olduğunu açıkladı 1

SİBER OLAY OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Olayın, söz konusu modellerin siber kabiliyetleri ölçmeye yönelik dahili olarak test edildiği sırada meydana geldiği belirtilen açıklamada, "Bu olayı, en ileri düzey siber kabiliyetleri içeren benzeri görülmemiş bir siber olay olarak değerlendiriyor ve buna uygun şekilde müdahale ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adalet Bakanlığı'ndan Rojin açıklamasıAdalet Bakanlığı'ndan Rojin açıklaması
Dehşet gecesi: 3 çocuğunu evden çıkardı eşini katlettiDehşet gecesi: 3 çocuğunu evden çıkardı eşini katletti

Anahtar Kelimeler:
yapay zeka OpenAI
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Yeni partiyi" resmen duyurdu! Özel, CHP'ye veda etti

"Yeni partiyi" resmen duyurdu! Özel, CHP'ye veda etti

ABD'de Orta Doğu alarmı! Dünya genelindeki tüm vatandaşlarını uyardılar

ABD'de Orta Doğu alarmı! Dünya genelindeki tüm vatandaşlarını uyardılar

Fenerbahçe Gornik Zabrze’yi Talisca ile geçti!

Fenerbahçe Gornik Zabrze’yi Talisca ile geçti!

İsmail Yüksek'in eşinin babası tanıdık çıktı! Nikah sonrası kriz çıkardı

İsmail Yüksek'in eşinin babası tanıdık çıktı! Nikah sonrası kriz çıkardı

İşçilere rekor zam! En düşük maaş 153 bin TL'ye çıktı

İşçilere rekor zam! En düşük maaş 153 bin TL'ye çıktı

Akaryakıtta yeni tarife başladı! Zam pompalara yansıdı

Akaryakıtta yeni tarife başladı! Zam pompalara yansıdı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.