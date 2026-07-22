Adalet Bakanlığı: "Rojin Kabaiş'in kıyafetleri üzerinde biyolojik incelemeler ve DNA analizleri yapılmıştır"

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında, Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ‘Adli Tıp Kurumu tarafından kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı ve gerekli biyolojik incelemelerin yapılmadığı' yönünde iddialara yer verildiği belirtilerek, Kabaiş'in kıyafetleri üzerinde biyolojik incelemeler ve DNA analizlerini yapıldığını açıkladı.

ADALET BAKANLIĞI'NDAN ROJİN AÇIKLAMASI

Kıyafetlerin ilk olarak Van Jandarma Kriminal Laboratuvarına gönderildiği ve yapılan biyolojik incelemelere ilişkin raporun düzenlendiği kaydedilen açıklamada, "Kıyafetler daha sonra, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesine gönderilmiş; incelemeler sonucunda ayrıntılı rapor hazırlanmıştır" denildi.

"BİYOLOJİK İNCELEMELER VE DNA ANALİZLERİ YAPILMIŞTIR"

Açıklamada, "Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesince iç çamaşırı, eşofman üstü ve eşofman altının farklı bölgelerinden çok sayıda leke ve sürüntü örneği alınmıştır. Bu örnekler üzerinde görsel leke incelemesi, kan ve insan kanı araştırması, menstrüasyon kaynaklı kan incelemesi, otozomal STR DNA analizi ile Y-STR DNA analizleri gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada; Van Jandarma Kriminal Laboratuvarında ve Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesinde incelenen kıyafetlerinin farklı bölgelerinden çok sayıda biyolojik örnek alınarak gerekli DNA analizlerinin yapıldığı kaydedildi.

Öte yandan, DNA analizlerinin neticesinin kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır