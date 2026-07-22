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Karabük'te dehşet: Eşinin boğazını keserek öldürdü

Karabük'ün Yenice ilçesinde bir kişi, eşini meyve bıçağıyla boğazını keserek öldürdü. Cinayetin ardından bileklerini keserek intihara teşebbüs eden şüpheli hastaneye kaldırıldı. Olayın tanıkları olan 3 çocuğun yaşadığı korku yürek burktu.

Karabük'te dehşet: Eşinin boğazını keserek öldürdü

Olay, Yenice ilçesi Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf B. (48), dini nikahlı eşi Tutku Burcu Köseoğlu'nun (29) yaşadığı eve geldi. İddiaya göre B., yaşları 7 ile 10 arasında değişen ikisi kız, biri erkek 3 çocuğu evden çıkardıktan sonra Köseoğlu ile tartışmaya başladı.

Karabük te dehşet: Eşinin boğazını keserek öldürdü 1

DEHŞET GECESİ: 3 ÇOCUĞUNU EVDEN ÇIKARDI, EŞİNİ KATLETTİ

Evden yükselen sesleri duyan çocuklar, yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Yenice İlçe Emniyet Amirliği'ne koşarak durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine adrese gelen ekipler, kapının kilitli olması nedeniyle içeri giremeyince itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından eve giren polisler, Tutku Burcu Köseoğlu'nu kanlar içerisinde hareketsiz yatarken buldu.

BİLEKLERİNİ KESEREK İNTİHARA KALKIŞTI

Aynı evde bulunan Yusuf B.'nin ise bıçakla bileklerini kestiği belirlendi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Köseoğlu'nun boğazına aldığı bıçak darbeleri sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralı şüpheli Yusuf B. ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından polis gözetiminde ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri delil çalışması yaptı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından genç kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karabük te dehşet: Eşinin boğazını keserek öldürdü 2

Olayın ardından anne ve babalarının kavgasını polise haber veren üç çocuk, polis ekipleri tarafından koruma altına alındı. Olay yerine gelen çocuklardan birinin komşularına sarılarak gözyaşlarına boğulması çevrede duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

ŞÜPHELİNİN 6 SUÇ KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Öte yandan, dini nikahlı eşini öldüren Yusuf B'nin 6 ayrı suç kaydının bulunduğu, kısa süre önce aynı kadına yönelik şiddet nedeniyle cezaevinde bulunduğu ve bir süre önce tahliye edildiği öğrenildi.

Karabük te dehşet: Eşinin boğazını keserek öldürdü 3

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Karabük
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