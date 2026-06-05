Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: Bunaltıcı sıcaklar kapıda!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün Marmara Bölgesi'nin İstanbul dışındaki kesimleri, Ege Bölgesi'nde Muğla hariç birçok il, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'de Toroslar çevresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da yer yer sağanak yağış bekleniyor.

Öğleden sonra etkili olması beklenen yağışların akşam saatlerinden itibaren yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.

SICAK HAVA DALGASI ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Lodosun taşıdığı sıcak hava nedeniyle hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Hafta sonuyla birlikte birçok kentte termometreler daha yüksek değerleri gösterecek.

İstanbul'da sıcaklıkların 30-31 derece civarında seyretmesi beklenirken, cumartesi günü etkili olması öngörülen poyraz sayesinde hava kısmen daha serin hissedilecek.

EGE VE AKDENİZ'DE BUNALTICI SICAKLIKLAR

Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıkların hafta sonu daha da artacağı belirtiliyor.

Pazar günü;

İzmir'de 34 derece,

Muğla'da 37 derece,

Adana'da 32 derece

sıcaklık bekleniyor.

Pazartesi günü ise sıcaklıkların daha da yükselerek;

İzmir'de 36 dereceye,

Muğla'da 38 dereceye,

Adana'da 34 dereceye

ulaşacağı tahmin ediliyor.

İL İL SICAKLIK DEĞERLERİ

Meteoroloji'nin tahminlerine göre bugün bazı illerde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:

Kırklareli: 17 / 32 derece

İstanbul: 20 / 29 derece

Denizli: 18 / 31 derece

İzmir: 19 / 32 derece

Adana: 19 / 30 derece

Ankara: 15 / 30 derece

Samsun: 19 / 25 derece

Erzurum: 6 / 23 derece

Malatya: 14 / 30 derece

Kars: 5 / 22 derece

Diyarbakır: 15 / 34 derece

Gaziantep: 17 / 32 derece