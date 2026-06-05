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Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: Bunaltıcı sıcaklar kapıda!

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre yurt genelinde etkili olan sıcak hava dalgası hafta sonu da devam edecek. Bugün bazı bölgelerde görülecek sağanak yağışların akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenirken, özellikle Ege ve Akdeniz'de bunaltıcı sıcaklıklar yaşanacak. İstanbul'da ise poyrazın etkisiyle hava zaman zaman daha serin hissedilecek.

Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: Bunaltıcı sıcaklar kapıda!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün Marmara Bölgesi'nin İstanbul dışındaki kesimleri, Ege Bölgesi'nde Muğla hariç birçok il, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'de Toroslar çevresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da yer yer sağanak yağış bekleniyor.

Öğleden sonra etkili olması beklenen yağışların akşam saatlerinden itibaren yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.

SICAK HAVA DALGASI ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Lodosun taşıdığı sıcak hava nedeniyle hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Hafta sonuyla birlikte birçok kentte termometreler daha yüksek değerleri gösterecek.

İstanbul'da sıcaklıkların 30-31 derece civarında seyretmesi beklenirken, cumartesi günü etkili olması öngörülen poyraz sayesinde hava kısmen daha serin hissedilecek.

Meteoroloji den hafta sonu uyarısı: Bunaltıcı sıcaklar kapıda! 1

EGE VE AKDENİZ'DE BUNALTICI SICAKLIKLAR

Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıkların hafta sonu daha da artacağı belirtiliyor.

Pazar günü;

İzmir'de 34 derece,
Muğla'da 37 derece,
Adana'da 32 derece

sıcaklık bekleniyor.

Pazartesi günü ise sıcaklıkların daha da yükselerek;

İzmir'de 36 dereceye,
Muğla'da 38 dereceye,
Adana'da 34 dereceye

ulaşacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji den hafta sonu uyarısı: Bunaltıcı sıcaklar kapıda! 2

İL İL SICAKLIK DEĞERLERİ

Meteoroloji'nin tahminlerine göre bugün bazı illerde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:

Kırklareli: 17 / 32 derece
İstanbul: 20 / 29 derece
Denizli: 18 / 31 derece
İzmir: 19 / 32 derece
Adana: 19 / 30 derece
Ankara: 15 / 30 derece
Samsun: 19 / 25 derece
Erzurum: 6 / 23 derece
Malatya: 14 / 30 derece
Kars: 5 / 22 derece
Diyarbakır: 15 / 34 derece
Gaziantep: 17 / 32 derece

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.
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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji
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