Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: Bunaltıcı sıcaklar kapıda!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün Marmara Bölgesi'nin İstanbul dışındaki kesimleri, Ege Bölgesi'nde Muğla hariç birçok il, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'de Toroslar çevresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da yer yer sağanak yağış bekleniyor.
Öğleden sonra etkili olması beklenen yağışların akşam saatlerinden itibaren yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.
Lodosun taşıdığı sıcak hava nedeniyle hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Hafta sonuyla birlikte birçok kentte termometreler daha yüksek değerleri gösterecek.
İstanbul'da sıcaklıkların 30-31 derece civarında seyretmesi beklenirken, cumartesi günü etkili olması öngörülen poyraz sayesinde hava kısmen daha serin hissedilecek.
Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıkların hafta sonu daha da artacağı belirtiliyor.
Pazar günü;
İzmir'de 34 derece,
Muğla'da 37 derece,
Adana'da 32 derece
sıcaklık bekleniyor.
Pazartesi günü ise sıcaklıkların daha da yükselerek;
İzmir'de 36 dereceye,
Muğla'da 38 dereceye,
Adana'da 34 dereceye
ulaşacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji'nin tahminlerine göre bugün bazı illerde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:
Kırklareli: 17 / 32 derece
İstanbul: 20 / 29 derece
Denizli: 18 / 31 derece
İzmir: 19 / 32 derece
Adana: 19 / 30 derece
Ankara: 15 / 30 derece
Samsun: 19 / 25 derece
Erzurum: 6 / 23 derece
Malatya: 14 / 30 derece
Kars: 5 / 22 derece
Diyarbakır: 15 / 34 derece
Gaziantep: 17 / 32 derece
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