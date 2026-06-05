Dev bahis ağı çökertildi! Kapalıçarşı'daki büro da işin içinde: Az takip edilen maçlara binlerce kupon oynatmışlar

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis gelirlerinin farklı hesaplar, döviz işlemleri ve kripto cüzdanlar üzerinden aklandığı öne sürülen büyük bir finans ağı ortaya çıkarıldı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK ekiplerinin incelemelerinde, şebekenin milyarlarca dolarlık işlem hacmine ulaştığı belirlendi.

GELİRİ OLMAYAN GENÇLERİN HESAPLARINDA OLAĞAN DIŞI PARA TRAFİĞİ

Şebekenin, dikkat çekmemek amacıyla özellikle 20-30 yaş aralığında, hiçbir ticari faaliyeti ve düzenli geliri bulunmayan gençleri hedef seçtiği saptandı. Bu gençlerin banka hesaplarında sadece 6 ay gibi kısa bir sürede 30 bin ile 50 bin adet arasında değişen olağan dışı transfer yoğunluğu (EFT/Havale giriş-çıkışı) tespit edildi. Havuz hesap sahiplerine, en düşük işlem hacminde bile sistemde kalmaları için düzenli olarak aylık 100 bin TL komisyon ödendiği raporlara yansıdı.

KAPALIÇARŞI’DA 1 MİLYAR TL’LİK ALTIN-GÜMÜŞ TRAFİĞİ

Örgütün, Kapalıçarşı'da döviz ve kuyumculuk faaliyetleri yürüten "Kayalar Döviz" sahipleri ile ortak hareket ettiği belgelendi. Kayalar Döviz'in, Libya uyruklu şahıslara ait kredi kartlarıyla bankalardan tek seferde 1 milyar TL şeklinde pos işlemi (nakit çekim) yaptığı, ardından bu parayı altına ve gümüşe çevirerek sisteme yasal yollarla sokmaya çalıştığı anlaşıldı.

Döviz şirketi sahiplerinin de yasa dışı bahisten elde edilen paraları örgüt lideri İbrahim Ö.Ö. ile aynı kripto cüzdanına transfer ettikleri fiziki ve teknik takiple kesinleşti.

YASAL BAHİS BAYİSİ ÜZERİNDEN ŞÜPHELİ KUPON SİSTEMİ

Örgüt yöneticilerinden F.B.'nin yasal bir bahis bayisinin de bulunduğu tespit edildi. Örgüt üyelerinin, bu yasal bayi ile yasal bahis platformlarındaki üyelikleri üzerinden, Rusya masa tenisi ligi gibi popüler olmayan liglerdeki aynı maçlara tek seferde bin adet gibi yüksek miktarlarda kuponlar yaparak şüpheli kazançlar elde ettikleri belirlendi.

PARALAR KRİPTO CÜZDANLARA AKTARILDI

Yasal bahis şirketleri üzerinden kazanılan bu paraların bir kısmının maçların oynandığı ülkelere, bir kısmının ise izini kaybettirmek amacıyla belirsiz kripto hesaplara veya yurt dışı hesaplara aktarıldığı saptandı.

7 ORTAK KRİPTO PARA CÜZDANI TESPİT EDİLDİ

Toplanan yasa dışı bahis paralarının izini kaybettirmek isteyen örgüt lideri ve yöneticilerinin, elde edilen gelirleri düzenli olarak yurt dışındaki 7 ortak kripto para cüzdanına aktardığı belirlendi. Havuz hesap sahiplerinin yasa dışı bahis sisteminde komisyoncu olarak görev yaptığı ve bu hesaplarda biriken paraların doğrudan örgüt lideri ve yöneticilerinin kripto cüzdanlarına transfer edildiği ortaya çıkarıldı.

Dijital ve fiziki takipleri birleştiren ekipler, suç örgütünün toplam işlem hacminin tam 192.367.615.703,37 TL (yaklaşık 4 milyar dolar) olduğunu ortaya çıkardı.

350 MİLYON TL'LİK MAL VARLIĞINA EL KONDU

Suçtan elde edildiği belirlenen piyasa değeri yaklaşık 350 milyon TL olan mal varlığına el konuldu. El konulan varlıklar arasında, 11 adet şirket, 45 adet araç, 16 adet konut ve 11 adet tarla ve arsa yer alıyor. Ayrıca operasyon kapsamında şüphelilerin tüm banka ve kripto para hesapları da tamamen bloke edildi.

126 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Toplanan deliller ve suçun odağındaki paranın büyüklüğü üzerine savcılık talimatıyla, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde 24 ilde operasyon başlattı. Kaynağı gizlenmeye çalışılan ve yurt dışı/kripto hesaplara aktarılan 4 milyar dolarlık dev vurgunla ilgili, aralarında cezaevindekiler ve yurt dışındakilerin de bulunduğu toplam 126 şüpheli hakkında yasa dışı bahis oynatmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından adli işlemler devam ediyor.