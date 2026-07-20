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Sakarya'da hafif ticari araç ile iki motosiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki motosiklet ve bir hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında, 2 motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilerek tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Sakarya'da hafif ticari araç ile iki motosiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı

Adapazarı ilçesi Karasu Caddesi üzerinde bulunan Fatih Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin önünde meydana gelen trafik kazasında Karasu Caddesi'nden 54. Cadde'ye dönmek isteyen34 CJB 101 plakalı minivan sürücüsü, karşı şeritten gelen 54 ACL 604 ve 54 ALU 994 plakalı motosikletlere çarptı.

Sakarya da hafif ticari araç ile iki motosiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı 1

SAKARYA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE İKİ MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüleri H.E.K ile M.A.U yola savrularak yaralandı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sakarya da hafif ticari araç ile iki motosiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı 2

2 AĞIR YARALI

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilerek tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adapazarı motosiklet kazası
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