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Beyin sağlığı için milyonlarca kişi kullanıyor: Gerçek 2 yıl sonra ortaya çıktı

Hafızayı güçlendirdiği ve ilerleyen yaşlarda beyni koruduğu düşüncesiyle kullanılan balık yağı takviyeleri yeni bir araştırmayla yeniden gündeme geldi. İki yıl boyunca takip edilen yüzlerce kişide ortaya çıkan sonuç, popüler takviyeyle ilgili doğru bilinenleri tartışmaya açtı. İşte araştırmanın detayları...

Beyin sağlığı için milyonlarca kişi kullanıyor: Gerçek 2 yıl sonra ortaya çıktı

Yaş ilerledikçe hafızasını korumak isteyen pek çok kişi omega-3 içeren balık yağı takviyelerine yöneliyor. Ancak Alzheimer riski taşıyan kişiler üzerinde yapılan yeni araştırmada, takviyenin tek başına beklenen etkiyi göstermediği görüldü.

2 YIL BOYUNCA TAKİP EDİLDİLER

Araştırmaya nadiren balık tüketen, 55 ile 80 yaşları arasındaki 365 kişi katıldı. Katılımcıların bir bölümüne her gün DHA içeren balık yağı takviyesi verilirken diğer gruba etkisiz bir ürün verildi.

İki yılın sonunda yapılan testlerde, balık yağı kullananlarla diğer grup arasında hafıza ve bilişsel beceriler bakımından belirgin bir fark bulunmadı. Beynin hafızayla ilişkili bölgesindeki küçülme açısından da dikkat çeken bir değişiklik görülmedi.

Beyin sağlığı için milyonlarca kişi kullanıyor: Gerçek 2 yıl sonra ortaya çıktı 1

BEYNE ULAŞTI AMA YETERLİ OLMADI

Takviyeyi kullanan kişilerin beyin omurilik sıvısındaki DHA seviyesi yükseldi. Ancak bu artış, hafıza kaybını yavaşlatmak veya Alzheimer riskini azaltmak için tek başına yeterli olmadı.

Uzmanlar Alzheimer hastalığının tek bir nedene bağlı olmadığını; uyku düzeni, damar sağlığı, hareketsizlik, yüksek tansiyon ve beslenme gibi pek çok etkenin birlikte rol oynayabileceğini belirtti.

OMEGA-3 TAMAMEN FAYDASIZ DEĞİL!

Araştırma, omega-3 yağ asitlerinin tüm faydalarının geçersiz olduğu anlamına gelmiyor. Ancak yüksek doz balık yağı takviyesinin tek başına Alzheimer hastalığını önlediğini gösteren yeterli kanıt bulunmadığı vurgulandı.

Beyin sağlığını korumak için düzenli hareket etmek, iyi uyumak, tansiyon ve kolesterolü kontrol altında tutmak ve dengeli beslenmek önem taşıyor. Takviye kullanmaya başlamadan önce ise bir sağlık uzmanına danışılması önerildi.

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Anahtar Kelimeler:
omega 3 alzheimer hafıza
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