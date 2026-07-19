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Bakan Gürlek duyurdu: Yasa dışı bahis soruşturması! 23 şüpheli için işlem başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek icra edilen yasa dışı bahis soruşturması hakkında bilgi verdi. Dünya Kupası Final Maçı öncesinde yürütülen operasyon kapsamında yasa dışı bahis trafiğinde kullanılan 6314 banka hesabının bloke edildiğinin altını çizen Bakan Gürlek, "19 dış finans evi deşifre edildi, 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlemler başlatılmıştır." dedi.

Bakan Gürlek duyurdu: Yasa dışı bahis soruşturması! 23 şüpheli için işlem başlatıldı
Doğukan Akbayır

Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yürütülen yasa dışı bahis soruşturması hakkında bilgi verdi.

Bakan Gürlek duyurdu: Yasa dışı bahis soruşturması! 23 şüpheli için işlem başlatıldı 1

6314 BANKA HESABI TESPİT EDİLDİ

Bakan Gürlek'in paylaşımı şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; İçişleri Bakanlığımızla eşgüdüm içerisinde yasa dışı bahis, sanal kumar ve suç gelirleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu marifetiyle, Dünya Kupası Final Maçı öncesinde kapsamlı bir çalışma yürütmüştür.

Bu kapsamda yasa dışı bahis trafiğinde kullanılan 6.314 banka hesabı tespit edilmiş, final maçının başlamasıyla bu hesaplara anlık bloke konulması için bankalara eş zamanlı müzekkere yazılmıştır.

Bakan Gürlek duyurdu: Yasa dışı bahis soruşturması! 23 şüpheli için işlem başlatıldı 2

23 ŞÜPHELİ İÇİN İŞLEM BAŞLATILDI

Ayrıca yasa dışı bahis sitelerine entegre şekilde çalıştığı değerlendirilen 19 dış finans evi deşifre edilmiş, 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlemler başlatılmıştır.

Süreci titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve bu süreçte görev alan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Gençlerimizin emeğini, ailelerimizin huzurunu ve milletimizin geleceğini hedef alan yasa dışı bahis ve sanal kumar düzenine asla geçit vermeyeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Akın Gürlek yasa dışı bahis
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