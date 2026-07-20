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Ordu’da uyuşturucu operasyonlarında 4 tutuklama

Ordu’da polis ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı.

Ordu’da uyuşturucu operasyonlarında 4 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek adına yürütülen çalışmalar sürüyor. Ekiplerin son bir haftada yaptıkları çalışmalarda 8,27 gram metamfetamin, 7 gram sentetik kannabinoid, 4 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, bin 121 adet sentetik ecza ve 1,73 gram esrar ele geçirildi. Çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilere tutuklandı.
Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devem edeceği bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ordu
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