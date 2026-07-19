Çeşme'de 'şemsiye' kavgası! Ortalık savaş alanına döndü: O anlar kamerada

Dün Çeşme Altınkum Plajı'nda meydana geldiği belirtilen olayın görüntüleri ortaya çıktı. plajın bir bölümünü kiraladığını öne süren özel işletmenin bulunduğu alana giderek kendi şemsiyesini kurmak ve denize girmek isteyen bir vatandaş, işletme çalışanlarının müdahalesiyle karşılaştı.

ARBEDE KAVGAYA DÖNDÜ

Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek fiziksel arbedeye dönüştü. Çıkan kavgayı ayırmak için araya giren bir kadının da bu sırada darbe aldığı öne sürüldü.

Olay anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır