Canlı yayında bomba iddia! CHP'de Özgür Özel dönemi bitiyor: "Bu salı son konuşmasını yapacak"

Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de başlayan kriz bir türlü çözüme ulaşamadı. Başlayan kriz ise partiyi bölünmenin eşiğine getirdi. Özgür Özel kanadı yeni parti hazırlıklarını hızlandırırken, parti içi mücadelede hukuki bir sonuç alınamazsa harekete geçilecek.

"PARTİNİN İSMİNDE 'YENİ PARTİ' OLARAK KARAR KILINDI"

Konuyla ilgili olarak TV100 ekranlarında konuşan gazeteci Sinan Burhan dikkat çeken iddialara yer verdi. Burhan, "Partinin isminde ‘Yeni Parti’ olarak karar kılındı. Bununla ilgili Türk Patent ve Marka Kurumu'na da başvuru yapıldı. ‘Yeni Parti’ olarak yollarına devam edecekler" dedi.

"HENÜZ NETLEŞEN LOGO YOK"

Çeşitli logo çalışmalarının da yapıldığını aktaran Burhan, "Gönderilen logolar var. Örneğin sol yumruk gönderilmiş ve marjinal bulunarak kabul edilmemiş. İki elin içerisinden çıkan insan yüzü logo tasarımı gönderilmiş. Bu da kabul edilmemiş. Fakat bunlar marjinal ve akılda kalıcı bulunmadığı için kabul edilmemiş. Logoya ilişkin alternatifler üzerinde çalışılmaya devam ediliyor ancak henüz netleşen bir logo yok. Logo konusunda bir eksiklik var" ifadelerini kullandı.

ÇARPICI İDDİA: "BU SALI CHP'DEKİ SON KONUŞMASINI YAPACAK"

Burhan açıklamalarının devamında ise "Salı günü Sayın Özgür Özel Bey, 'Bu benim son konuşmam' diyecek. Bir veda konuşması gibi bir konuşma yapacak. Gerekçelerini sayacağını ifade ediyorlar. 'Kongre, kurultay istedik, yargı süreçlerini bekledik, 830 imza verdik ama kabul edilmedi' diyecekler. CHP içinde 'Partimizden ayrılmayalım, 6 ok bizim için kıymetli' diyen bir grup var; Özgür Bey onlara karşı 'Biz daha ne yapalım?' mesajı verecek. Sayın Özgür Özel, önümüzdeki hafta yeni partide grup konuşması yapmayı planlıyor. Bu salı CHP’deki son konuşmasını yapacak. Bir hafta sonra ise yeni partinin ilk grup toplantısında ilk konuşmasını yapmayı planlıyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan Burhan, CHP'de 95 vekilin Özgür Özel'e destek verdiğini de aktardı.