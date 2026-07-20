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MİT ve emniyetten nokta atışı operasyon: Kırmızı bültenle aranıyordu! Bodrum'da kıskıvrak yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı ve emniyet güçlerinin Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlediği ortak operasyonla Interpol tarafından hakkında uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle arama kaydı bulunan Mikail Kaan kıskıvrak yakalandı.

MİT ve emniyetten nokta atışı operasyon: Kırmızı bültenle aranıyordu! Bodrum'da kıskıvrak yakalandı
Doğukan Akbayır

Interpol tarafından uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan, İran pasaportunda ismi Kasra Ashrafi olarak geçen ancak Mikail Kaan adıyla Türk vatandaşlığı da bulunan şüphelinin Bodrum’da olduğu MİT tarafından tespit edildi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT ve polis ekipleri, geçen 18 Temmuz’da şüphelinin kaldığı adrese baskın yaptı.

MİT ve emniyetten nokta atışı operasyon: Kırmızı bültenle aranıyordu! Bodrum da kıskıvrak yakalandı 1

YÜKLÜ MİKTARDA PARA VE ZİYNET EŞYALARI ELE GEÇİRİLDİ

Adreste Tunus uyruklu eşi F.D. ile birlikte yakalanan Mikail Kaan gözaltına alındı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda 15 bin 600 avro, 3 bin 150 İsviçre frangı, 1 soğuk cüzdan, çeşitli ziynet eşyaları, 6 cep telefonu ve 1 tablet ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mikail Kaan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum MİT
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