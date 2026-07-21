1 milyar liralık miras! 43 yıl hizmetçisi olduğu patronu öz babası çıktı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde onlarca yıla yayılan aile sırrı, mahkeme kararıyla gün yüzüne çıktı. Yıllarca patronu olarak bildiği Niyazi Üzmez'in öz babası olduğunu öğrenen Kalbiye Sağlam, açtığı babalık davasını kazanarak hem resmi kimliğini değiştirdi hem de iş insanının mirasçıları arasına katıldı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre olayın geçmişi 1950'li yıllara uzanıyor. İddiaya göre o dönem 21 yaşındaki Ümit Etyüzen, henüz 16 yaşında olan Niyazi Üzmez'den hamile kaldı. Hamileliğin ardından Etyüzen, tuğla fabrikasında bekçi olarak çalışan Enver Zorlukaya ile evlendirildi.

İddiaya göre doğan bebeği istemeyen Enver Zorlukaya'nın dere kenarına bıraktığı çocuk daha sonra geri alınarak Ümit Etyüzen tarafından büyütüldü. Kalbiye adı verilen çocuk, Enver Zorlukaya'nın nüfusuna kaydedildi.

Bu süreçte Niyazi Üzmez'in, gerçeğin gizli kalmasını istediği ve Ümit Etyüzen'i ailesine ait fabrikada çay ve temizlik işlerinde çalıştırdığı öne sürüldü. Etyüzen ile eşi Enver Zorlukaya'nın da fabrikanın bekçi evinde yaşadığı belirtildi.

Annesinin izinden giden Kalbiye Sağlam da büyüdüğünde Üzmez ailesinin yanında çalışmaya başladı. Henüz 14 yaşındayken evlenen Sağlam, daha sonra Manisa'ya taşındı. Eşinin 28 yaşındayken hayatını kaybetmesinin ardından iki çocuğuyla birlikte yeniden Niyazi Üzmez'in yanında çalışmaya başladı. Sağlam'ın yıllarca Üzmez'in evinde, iş yerinde ve yaz aylarında Çeşme'deki yazlığında hizmet verdiği ifade edildi.

Annesi Ümit Etyüzen'in 1996 yılında hayatını kaybetmesinin ardından aile sırrı yıllarca gizli kaldı. Resmi nikâhlı eşinden üç çocuğu bulunan Niyazi Üzmez'in ise 2022 yılında, Turgutlu'da bir restoranda Kalbiye Sağlam'a biyolojik babası olduğunu itiraf ettiği öne sürüldü.

Bunun üzerine Kalbiye Sağlam, avukatı aracılığıyla Turgutlu Aile Mahkemesi'nde babalık davası açtı. Dava devam ederken Niyazi Üzmez aynı yıl 88 yaşında yaşamını yitirdi. Mahkemenin talimatıyla Üzmez'in cenazesinden ve daha önce hayatını kaybeden Ümit Etyüzen'in mezarından DNA örnekleri alındı.

İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede, DNA testi sonucunda Kalbiye Sağlam'ın Niyazi Üzmez'in biyolojik kızı olduğu yüzde 99,9 oranında kesinleşti. Hazırlanan rapor mahkemeye sunuldu.

Turgutlu 2. Aile Mahkemesi, DNA raporunu esas alarak babalık davasını kabul etti. Kararla birlikte Kalbiye Sağlam, Niyazi Üzmez'in nüfusuna kaydedildi ve Üzmez soyadını aldı.

Mahkeme kararının ardından Kalbiye Sağlam, Niyazi Üzmez'in sahibi olduğu iki tuğla fabrikası ile yaklaşık 30 taşınmazın da bulunduğu, yaklaşık 1 milyar lira değerindeki mirasta iş insanının dördüncü çocuğu sıfatıyla hak sahibi oldu.