Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan İspanya'yı tebrik etti

İspanya, uzatma devresinde Ferran Torres'in attığı golle Arjantin'i mağlup ederek dünya kupasına tarihinde ikinci kez sahip oldu. İspanya'nın zaferinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya Milli Takımı'nı tebrik eden paylaşım geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "DOST İSPANYA HALKINA SELAMLARIMI İLETİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan İspanya milli takımını yürekten tebrik ediyor; dost İspanya halkına ülkem ve milletim adına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır