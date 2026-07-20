Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan İspanya'yı tebrik etti

İspanya, uzatma devresinde Ferran Torres'in attığı golle Arjantin'i mağlup ederek dünya kupasına tarihinde ikinci kez sahip oldu. İspanya'nın zaferinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya Milli Takımı'nı tebrik eden paylaşım geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan İspanya milli takımını yürekten tebrik ediyor; dost İspanya halkına ülkem ve milletim adına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
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