Yazın olmazsa olmazı masa üstü vantilatör indirimde!

Dışarıdaki bunaltıcı sıcaklara rağmen, çalışma masanızda veya evinizin dilediğiniz köşesinde geçirdiğiniz her anı çok daha serin ve verimli kılabilirsiniz. Kompakt ve modern tasarımıyla alanınızdan tasarruf sağlarken gün boyu bilgisayar başında çalışırken ya da kitap okurken yanı başınızdan ayırmak istemeyeceğiniz masaüstü vantilatörler, en sıcak günlerde bile aradığınız ferahlığı sunuyor. Yılın en düşük fiyat avantajını kaçırmamak için acele edin!

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Yaz aylarında ihtiyacınız olan serinlik: ROBEVE YK Otomatik 120° Dönebilen Şarjlı Masaüstü Vantilatör

Minimal ve estetik tasarımıyla her yere kolayca götürebileceğiniz ROBEVE masaüstü vantilatör, küçük boyutuna rağmen güçlü ve dengeli bir hava akışı sunuyor. Tek tuşla aktif hale gelen 120 derece otomatik sağa-sola dönüş özelliğiyle havayı geniş bir alana eşit olarak dağıtırken 90 derece yukarı-aşağı ayarlanabilir başlığı sayesinde serinliği istediğiniz açıya yönlendirmenize olanak tanıyor. 4 kademeli hız ayarını ihtiyacınıza göre seçebilir, son derece sessiz çalışması sayesinde uyurken, çalışırken veya dinlenirken hiçbir rahatsızlık duymadan serinliğin keyfini çıkarabilirsiniz. Type-C bağlantısı sayesinde bilgisayarınızdan, powerbankinizden ya da adaptörünüzden hızlıca şarj edebileceğiniz ürün, uzun süreli kullanım performansıyla sizi gün boyu yarı yolda bırakmıyor.

Bu içerik 3 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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