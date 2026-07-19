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Afyonkarahisar’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp ardından refüje giren otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Dinar ilçesine bağlı Avşar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ö., idaresindeki otomobil, Avşar köyü yakınlarında sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç bariyerlere çarpıp ardından refüje girdi. Kazada sürücü H.Ö., ile araçta bulunan E.Ö., M.A.Ö. ve E.A, yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan E.A., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kaza
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