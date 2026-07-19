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İran’ın yeni kozu sahaya indi, Pentagon şaşkın! ABD savunmasını manevrayla aştı

İran’ın yüksek hızda yön değiştirebilen yeni nesil füzeleri, ABD’nin bölgedeki hava savunma sistemlerini zorlamaya başladı. Ürdün’deki Amerikan üssüne düzenlenen son saldırıda iki asker hayatını kaybederken, Washington yönetimi Tahran’ın füze teknolojisindeki ani sıçramayı mercek altına aldı.

İran’ın yeni kozu sahaya indi, Pentagon şaşkın! ABD savunmasını manevrayla aştı
Mehmet Hazar Gönüllü

İran ile ABD arasındaki çatışmalarda dengeleri değiştirebilecek bir gelişme yaşandı. Tahran’ın yüksek hızda hareket eden ve uçuş sırasında manevra yapabilen füzeleri, Amerikan hava savunma sistemlerinin arasından geçerek Ürdün’deki Muvaffak el-Salti Hava Üssü’nü vurdu.

Saldırıda iki Amerikan askeri hayatını kaybetti, bir asker kayboldu. Yaralanan dört asker ise hastaneye kaldırıldıktan sonra taburcu edildi.

HAVADA YÖN DEĞİŞTİRİYOR

The Wall Street Journal’ın ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre; İran’ın kullandığı yeni nesil füzeleri tehlikeli hale getiren en önemli özellik, yalnızca hızları değil. Füzeler uçuş sırasında yön ve rota değiştirebildiği için savunma sistemlerinin önleme hesaplarını bozabiliyor.

İran’ın yeni kozu sahaya indi, Pentagon şaşkın! ABD savunmasını manevrayla aştı 1

ABD’li yetkililer, İran’ın çatışmalar boyunca Amerikan savunma düzenini gözlemlediğini ve geliştirdiği yeni saldırı yöntemleriyle sistemdeki açıkları kullanmaya başladığını düşünüyor.

Son saldırıda füzelerin üs bölgesine ulaşması ve uçaklara zarar vermesi, Tahran’ın hedefleme kabiliyetindeki artışı da gözler önüne serdi.

WASHINGTON DESTEK İHTİMALİNİ ARAŞTIRIYOR

İran’ın kısa sürede ulaştığı isabet ve manevra kabiliyeti Washington’da soru işaretlerine yol açtı. ABD’li yetkililer, bu ilerlemenin arkasında Çin veya Rusya’dan sağlanan hedefleme ve istihbarat desteğinin bulunabileceğini değerlendiriyor.

Ancak şu ana kadar Pekin ya da Moskova’nın son saldırıya doğrudan destek verdiğini gösteren somut bir kanıt kamuoyuyla paylaşılmadı.

İran’ın yeni kozu sahaya indi, Pentagon şaşkın! ABD savunmasını manevrayla aştı 2

İLK CAN KAYBI

Ürdün’deki saldırı, son ateşkesin ardından İran ateşiyle Amerikan ordusunun verdiği ilk can kaybı oldu. ABD yönetimi saldırının ardından İran’a yönelik yeni operasyonlar başlatırken, bölgede daha geniş çaplı bir çatışma yaşanabileceği endişesi de yeniden yükseldi.

İran’ın yeni kozu sahaya indi, Pentagon şaşkın! ABD savunmasını manevrayla aştı 3

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Anahtar Kelimeler:
İran füze abd
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