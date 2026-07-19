Navigasyon yanlış yönlendirdi, otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Kaza, saat 17.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Kurşunlu Köprülü Kavşağı’nda meydana geldi. Bozüyük istikametinden Bandırma yönüne seyir halinde olan Merve Ö. idaresindeki 10 AVU 797 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücünün navigasyondan gelen ani yönlendirmeyi takip etmeye çalıştığı sırada kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta yolcu olarak bulunan Sena O. (19) yaralandı.

NAVİGASYONU ŞAŞIRTTIĞI SÜRÜCÜ BARİYERLERE ÇARPTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır