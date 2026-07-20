Bozdoğan’daki çalışmalar yerinde incelendi

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Öztaban, ilçenin farklı noktalarında yürütülen çalışmaları inceleyerek ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı.

Fen İşleri Müdürü Barış Mammacı’nın da eşlik ettiği saha ziyaretlerinde, devam eden altyapı, üstyapı ve çevre düzenleme çalışmalarının ilerleyişi değerlendirildi. Öztaban, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesi için ekiplerle görüş alışverişinde bulundu.

Saha incelemeleri kapsamında yürütülen projelerin mevcut durumu gözden geçirilirken, hizmetlerin daha etkin ve koordineli şekilde sürdürülmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Ekiplerin ihtiyaçları ve çalışma programı da yerinde ele alındı.

Bozdoğan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ilçe genelinde devam eden altyapı, üstyapı ve çevre düzenleme çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde aralıksız sürdüğü belirtildi. Vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla saha denetimlerinin düzenli olarak devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: İHA