Kayseri’de kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

KAYSERİ'DE ARANAN İKİ ŞAHIS YAKALANDI

Yapılan çalışmalarda hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. (42) ve hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak’, ‘kasten yaralama’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 11 yıl 1 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. (39) yakalandı. İşlemleri tamamlanan 2 kişi, cezaevine teslim edildi.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır