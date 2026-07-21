O çekirgelerin türü belli oldu! İstila iddialarına bakanlıktan açıklama: "Daha sık fark edilebiliyorlar"

Türkiye son günlerde dev çekirgeleri konuşur oldu. Çekirgelerin Balkanlar'dan ya da Afrika'dan ülkemize girdiği gibi iddialar gündeme geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı, tespit edilen çekirgelerin tarım üretimine zararlı olmadığını vurgularken İstanbul ve Tekirdağ'daki çalışmaların yoğunlaştığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan basın açıklamasında, son günlerde medyada İstanbul ve çevre illerde "çekirge istilası" yaşandığı haberleri üzerine açıklama yapma ihtiyacı hasıl olduğu belirtildi.

"ÇEKİRGE İSTİLASI TESPİT EDİLMEDİ"

Açıklamaya göre; ekipler tarafından yapılan inceleme ve takipler sonucunda, İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan bir çekirge popülasyonu tespit edilmedi.

Kamuoyuna yansıyan görüntülerde yer alan çekirgelerin yapılan tür teşhislerinde, çekirgelerin tamamının Türkiye'de doğal olarak bulunan yerli popülasyonlara ait olduğu belirlendi.

'BALKANLAR, AFRİKA' İDDİALARI

Balkanlar'dan, Afrika'dan veya başka bir bölgeden Türkiye'ye ulaşan sürü halinde bir çekirge istilası iddiasının gerçek olmadığı belirtildi.

İSTANBUL'DA TESPİT EDİLEN ÇEKİRGENİN TÜRÜ AÇIKLANDI

İstanbul'da tespit edilen türün ise tarımsal üretime zarar veren bir çekirge olmadığı, aksine tarımsal zararlılarla beslenerek biyolojik dengeye katkı sağlayan beyaz yüzlü çalı çekirgesi (Decticus albifrons) olduğu belirlendi.

Türkiye'de çok sayıda çekirge türünün doğal olarak yaşadığı belirtilirken, iklim koşulları ve özellikle yumurtlama dönemlerine bağlı olarak, bazı türlerin popülasyonlarında dönemsel artışlar görülebildiği, rüzgarın etkisiyle yerleşim alanlarına taşınabildikleri ve sıcak havalarda ışığa yönelmeleri nedeniyle vatandaşlar tarafından daha sık fark edilebildikleri ifade edildi.

Bu durumun doğal bir süreç olması vurgulanırken bunun bir istila anlamına gelmediği belirtildi.

"İSTANBUL VE TEKİRDAĞ'DAKİ ÇALIŞMALAR YOĞUNLAŞTI"

Bakanlık olarak çekirge popülasyonlarının, Yıllık Bitki Sağlığı Mücadele Programı kapsamında, 81 ilde görev yapan teknik ekipler tarafından düzenli olarak izlendiği ifade edildi.

Bakanlığın açıklaması şöyle devam etti:

"Son günlerdeki ihbarlar üzerine İstanbul ve Tekirdağ'daki çalışmalarımız ayrıca yoğunlaştırılmıştır. Tarımsal üretime zarar verebilecek türlerin ekonomik zarar eşiğine ulaşması halinde gerekli mücadele çalışmaları vakit kaybetmeden uygulanmaktadır. Mevcut durumda ise bu mücadeleyi gerektirecek herhangi bir durum bulunmamaktadır.

Bakanlığımız, bitkisel üretimin korunmasına yönelik izleme, sürvey ve mücadele çalışmalarını bilimsel esaslar doğrultusunda gerçekleştirmeye devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."