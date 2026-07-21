Kahramanmaraş’taki okul saldırısına ilişkin iddianame hazırlandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda dokuz öğrenci ile bir öğretmenin yaşamını yitirdiği silahlı saldırı Türkiye'yi yasa boğmuştu. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli ile annesi Peyman Pınar Mersinli hakkında iddianame düzenledi.

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre saldırıyı gerçekleştiren 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli’nin babası Uğur Mersinli ile annesi Peyman Pınar Mersinli iddianamede şüpheli olarak yer aldı.

Tutuklu şüphelilerden Uğur Mersinli hakkında, 10 kişiye yönelik “olası kastla öldürme”, 15 kişiye yönelik farklı niteliklerde “olası kastla yaralama” ve 6136 sayılı Kanun’a muhalefet suçlarından dava açılması talep edildi. Anne Peyman Pınar Mersinli’nin ise “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan cezalandırılması istendi.