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Husiler'den Suudi Arabistan'a 'kuşatma' tehdidi

İran destekli Husiler, Sana Havalimanı'na düzenlenen saldırının ardından Suudi Arabistan'ı tehdit etti. Yapılan açıklamada "kuşatmaya karşı kuşatma" vurgusu dikkat çekti.

Husiler'den Suudi Arabistan'a 'kuşatma' tehdidi
Devrim Karadağ

Yemen'deki İran destekli Husiler, son saldırılara karşılık olarak Suudi Arabistan'a kuşatma uygulayabilecekleri uyarısında bulundu.

ABD-İran savaşı giderek sertleşip Ortadoğu'ya yayılmaya başlarken; Husiler'in Savunma Bakanı Muhammed el Atıfi, grubun "kuşatmaya karşı kuşatma, havalimanına karşı havalimanı, limana karşı liman" ilkesini uygulamaya hazır olduğunu söyledi.

Husiler den Suudi Arabistan a kuşatma tehdidi 1

Atıfi'nin açıklaması, Husiler'in Suudi Arabistan'ı Sana Uluslararası Havalimanı'na bu hafta düzenlenen hava saldırısından sorumlu tutmasının ardından geldi.

"ÇEŞİTLİ HEDEFLERİ VURURUZ"

Husilerin lideri Abdulmelik el Husi de yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik saldırılara yeniden katılması halinde petrol tesisleri ve havalimanları dahil çeşitli hedeflerin vurulacağını söylemişti.

Husiler den Suudi Arabistan a kuşatma tehdidi 2

Yemen'deki Husiler İran'ın en önemli bölgesel müttefiklerinden biri. ABD ile İran arasında çatışmaların daha da tırmanması halinde Husiler'in Kızıldeniz girişindeki gemi trafiğini yeniden hedef alabileceği, bunun da Süveyş Kanalı üzerinden yapılan deniz taşımacılığını ciddi şekilde etkileyebileceği değerlendirildi.

Husiler den Suudi Arabistan a kuşatma tehdidi 3

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan ABD Amerika Birleşik Devletleri Husiler
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