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Kayıp çocuklardan acı haber! Eda'nın cansız bedeni bulundu

Aydın'ın İncirliova ilçesinde serinlemek amacıyla Büyük Menderes Nehri'ne girdikten sonra akıntıya kapılarak kayboldukları iddia edilen iki çocuktan birisi olan 15 yaşındaki Eda K.'nın cansız bedenine ulaşıldı, diğer çocuğun bulunması için çalışmalar sürüyor.

Kayıp çocuklardan acı haber! Eda'nın cansız bedeni bulundu

Kahreden olay, İncirliova ilçesi sınırlarındaki Büyük Menderes Nehri kenarında dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, piknik yapmak için bölgeye giden çocuklardan bazıları serinlemek amacıyla nehre girdi.

İKİ ÇOCUK SUDA KAYBOLDU

Bu sırada akıntıya kapıldıkları iddia edilen çocuklardan biri kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başarırken, 11 yaşındaki Şahin Ö. ile 15 yaşındaki Eda K. gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 112 Acil Sağlık ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, İzmir Deniz Liman Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, UMKE ve Jandarma Sualtı Kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, nehirde ve kıyı şeridinde geniş çaplı arama çalışması başlattı.

ÇALIŞMALAR 21 SAATTİR SÜRÜYOR

Ekiplerin Büyük Menderes Nehri'nde arama ve kurtarma çalışmaları 21 saattir aralıksız olarak devam ediyor.

Kayıp çocuklardan acı haber! Eda nın cansız bedeni bulundu 1

EDA'NIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Dalgıçlar tarafından sualtında arama yapılırken, Eda Kurtulmuş'un cansız bedenine ulaşıldı.

Kayıp çocuklardan acı haber! Eda nın cansız bedeni bulundu 2

Sudan çıkarılan Kurtulmuş'un cansız bedeni hastane morguna götürüldü. Diğer çocuğun bulunması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın çocuk
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