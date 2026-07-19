Diyarbakır’daki kazada ağır yaralanan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaza, ilçe merkezinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, refüj sulaması yapan araca arkadan çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 4 yaşındaki Sultan Aykal ile 2 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan 4 yaşındaki talihsiz çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır