Batman’da trafik kazası: 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre kaza, Bahçelievler Mahallesi Ahmet Arif Bulvarı üzerinde, gece saat 02.10 sıralarında meydana geldi. M.H.A. (44) idaresindeki otomobil ile 18 yaşındaki Ferman Çiçek’in kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan ve ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ferman Çiçek’i gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Batman Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan talihsiz genç, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamayarak yaşamını yitirdi. Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Kazaya karışan otomobil sürücüsü M.H.A. ise adli makamlara sevk edilmek üzere emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır