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Siverek’te aile hekimi evinde ölü bulundu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde görev yapan 34 yaşındaki aile hekimi Dr. Muhammed Furkan Balkan, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Siverek’te aile hekimi evinde ölü bulundu

Olay, Siverek ilçesine bağlı Ayvanat Mahallesi 1. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şekerli Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Muhammed Furkan Balkan’dan bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Dr. Balkan’ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 34 yaşındaki doktorun hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Dr. Balkan’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Muhammed Furkan Balkan’ın Siverek’e bağlı Şekerli Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak görev yaptığı öğrenildi. Genç doktorun vefatı, ailesi, meslektaşları ve sağlık camiasında üzüntüye neden oldu.

Muhammed Furkan Balkan’ın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
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