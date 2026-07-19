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İki ablasını boğazladı, birini öldürdü! "İçine şeytan girdi" deyip saldırdı

Antalya'da 18 yaşındaki caninin yaptıkları dehşete düşürdü. 22 yaşındaki ablasını "İçine şeytan girdi" diyerek boğazlayan genç, eve yardıma gelen diğer ablasının da boğazına sarıldı. 22 yaşındaki Kübra Doğan'dan 9 gün sonra kahreden haber geldi.

İki ablasını boğazladı, birini öldürdü! "İçine şeytan girdi" deyip saldırdı

Antalya iki ablasını boğazlayan ve birinin ölümüne sebep olan caniyi konuşuyor. Korkunç olay, 10 Temmuz'da saat 16.00 sıralarında Santral Mahallesi 3282 Sokak’taki 8 katlı apartmanın 4. katındaki dairede meydana geldi.

ÜST ÜSTE İKİ ABLASINI DA BOĞAZLADI

Muhammed Doğan, ‘İçine şeytan girdi’ diyerek ablası Kübra Doğan'a saldırdı. Kübra Doğan, kardeşinin elinden kurtulup ablası Meryem Doğan'a mesaj atarak yardım istedi. Muhammed Doğan, daire içerisinde kovalayıp yakaladığı Kübra Doğan'ın boğazını sıkarak hareketsiz hale getirdi. Mesaj üzerine eve giden Meryem Doğan, kardeşini hareketsiz yatarken bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bu sırada Muhammed Doğan, Meryem Doğan'a da saldırıp boğmaya çalıştı.

BALKONA ÇIKIP BAĞIRDI

Ardından evin balkonuna geçen Muhammed Doğan, bir süre bağırdıktan sonra Meryem Doğan tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Ablası Meryem Doğan'a yumruk atan Muhammed Doğan, yeniden boğazını sıktı. Bu sırada açık olan daire kapısından giren polis ekibi, Muhammed Doğan'ı etkisiz hale getirip, gözaltına aldı.

İki ablasını boğazladı, birini öldürdü! "İçine şeytan girdi" deyip saldırdı 1

KIZ KARDEŞLERDEN BİRİ ENTÜBE EDİLDİ

Kardeşlerden Kübra Doğan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne, Meryem Doğan ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Kübra Doğan, entübe edildi.

İki ablasını boğazladı, birini öldürdü! "İçine şeytan girdi" deyip saldırdı 2

"ŞEYTAN ÇIKARMAK İÇİN ABLALARIMI ÖLDÜRECEKTİM"

İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Muhammed Doğan, "Ablalarımın içine şeytan girdiğini düşündüm. Şeytanları çıkarmak için Kübra'nın boğazını sıktım. Eve gelen diğer ablam Meryem'e de aynı şekilde saldırdım" dedi. Muhammed Doğan, ekipler gelmeseydi şeytanı çıkarmak için ablalarımı öldüreceğini belirtti. Doğan, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Soruşturma sürerken, 9 gündür yoğun bakımda tedavi gören Kübra Doğan, bu sabah yaşamını yitirdi. Doğan'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

İki ablasını boğazladı, birini öldürdü! "İçine şeytan girdi" deyip saldırdı 3
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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