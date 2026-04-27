Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Hem sağlam hem eğlenceli: Feandrea tırmanma ağacı şimdi indirimde
Hem sağlam hem eğlenceli: Feandrea tırmanma ağacı şimdi indirimde

Evdeki minik dostlarımızın hem enerjilerini atabilecekleri hem de huzurla kestirebilecekleri bir alan arayışındaysanız iyi bir tırmanma ağacı aradığınız çözüm olabilir. Kedilerin doğal tırmanma ve keşfetme içgüdülerini destekleyen bu ürün, hem kedinizin sağlığı hem de ev eşyalarınızın korunması adına harika bir yatırım. Şimdi özel indirimle dostunuza konforu sunmak için içeriğe geçelim!

Kediler için yaşam alanı sadece yerde değil, onlar yüksekten bakmayı ve kendilerine ait güvenli bir limanda vakit geçirmeyi de çok severler. Birden fazla kedinin aynı anda keyifle vakit geçirebileceği geniş yapısı ve sağlam temeliyle ön plana çıkan Feandrea XXL tırmanma ağacı ise sadece bir oyun ve stres atma değil patili dostunuzun güvenle vakit geçirebileceği bir alan yaratır. Detaylar için hadi içeriğe!

Oyun ve uyku bir arada: Feandrea XXL Tırmanma Ağacı

Güçlendirilmiş taban plakası ve devrilmeyi önleyici kiti sayesinde en hareketli oyun anlarında bile maksimum stabilite sağlayan Feandrea XXL Tırmanma Ağacı, birden fazla seviyeden oluşan yapısıyla kedinize geniş bir hareket alanı sunar. Yumuşacık pelüş kumaşla kaplı geniş mağarası, dinlenmek isteyen kediler için sessiz ve karanlık bir alan oluştururken kulenin farklı noktalarına yerleştirilen kaliteli sisal kaplı tırmalama sütunları, tırnak bakımı için ideal bir yüzey yaratır. En üstte yer alan gözlem platformları ve vücut formuna uyum sağlayan konforlu hamak da kedinizin manzarayı seyretmesi veya derin bir uykuya dalması için en favori noktaları olur. Tasarımındaki oyuncak toplarla kedinizin avcılık yeteneklerini sergilemesine olanak tanıyan XXL ağaç, kedinize ev ortamında ihtiyaç duyduğu tüm sosyal ve fiziksel olanakları tek bir yapıda birleştirir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kedim bu ağacı kesinlikle çok seviyor, her seviyede uyumayı en çok seviyor ve ayrıca uzanıp toplarla oynamayı da çok seviyor. Kurulumu çok kolay ve gerçekten sağlam. %100 satın almanızı tavsiye ederim."
  • "Çok beğendim. Boyu genişliği gayet güzel. Sadece yavru kediler için değil yaşı ilerlemiş kediler için de ideal. Kaliteli bir ürün kesinlikle. Kedim de beğendi gibi geliyor. Gönderdikleri kılavuz sayesinde kurumu görece olarak kolay ama iki kişi daha kolay yapabilir, ben tek başıma bir saat uğraştım."
  • "Barınaktan çok gergin ve güvensiz bir kedi aldım. Bir hafta boyunca yatağın altında saklandı, ama bu kedi ağacını aldığımda hemen en üstüne tırmandı, toplarla oynamaya başladı ve odayı gözlemlemenin keyfini çıkardı. Parasına kesinlikle değer!"
Bu içerik 27 Nisan 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

