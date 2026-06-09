Aynur Kanbur cinayetinde 10 yıl sonra itiraf! "Gururuma yediremedim"

Uzun yıllardır faili meçhul olarak kalan cinayet dosyasında şüpheli olarak değerlendirilen Bülent G.'nin ilk beyanında cinayeti kendisinin gerçekleştirdiğini kabul ettiği iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; İddiaya göre şüpheli, ifadesinde Kanbur'un dansözlük yapmasını ailesine yakıştıramadığını belirterek, "Ailemize dansöz olmasını yakıştıramadım. Gururuma yediremedim" şeklinde beyanda bulundu.

10 YILLIK DOSYADA YENİ GELİŞME

Aynur Kanbur, yaklaşık 10 yıl önce İstanbul Fulya'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturmada uzun süre fail ya da faillere ulaşılamamış, dosya kamuoyunda faili meçhul cinayetler arasında yer almıştı.

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan yeni gelişmelerin ardından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Cinayete ilişkin soruşturma devam ediyor.