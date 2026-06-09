HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aynur Kanbur cinayetinde 10 yıl sonra itiraf! "Gururuma yediremedim"

İstanbul Fulya'da 10 yıl önce silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mezdeke grubu üyesi Aynur Kanbur cinayetinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Faili meçhul olarak kalan dosyada gözaltına alınan şüpheli Bülent G.'nin ilk ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf ettiği öne sürüldü.

Aynur Kanbur cinayetinde 10 yıl sonra itiraf! "Gururuma yediremedim"

Uzun yıllardır faili meçhul olarak kalan cinayet dosyasında şüpheli olarak değerlendirilen Bülent G.'nin ilk beyanında cinayeti kendisinin gerçekleştirdiğini kabul ettiği iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; İddiaya göre şüpheli, ifadesinde Kanbur'un dansözlük yapmasını ailesine yakıştıramadığını belirterek, "Ailemize dansöz olmasını yakıştıramadım. Gururuma yediremedim" şeklinde beyanda bulundu.

Aynur Kanbur cinayetinde 10 yıl sonra itiraf! "Gururuma yediremedim" 1

10 YILLIK DOSYADA YENİ GELİŞME

Aynur Kanbur, yaklaşık 10 yıl önce İstanbul Fulya'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturmada uzun süre fail ya da faillere ulaşılamamış, dosya kamuoyunda faili meçhul cinayetler arasında yer almıştı.

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan yeni gelişmelerin ardından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Cinayete ilişkin soruşturma devam ediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
10 yıl önce öldürülmüştü! Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde 3 gözaltı 10 yıl önce öldürülmüştü! Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde 3 gözaltı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'milli güvenlik' vurgusuCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'milli güvenlik' vurgusu
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e sert sözler! "İyi niyetim bir noktaya kadar" deyip rest çektiKılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e sert sözler! "İyi niyetim bir noktaya kadar" deyip rest çekti
Anahtar Kelimeler:
cinayet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran duyurdu: İsrail'e saldırılar sona erdi!

İran duyurdu: İsrail'e saldırılar sona erdi!

Meclis'te gece yarısı hareketliliği! CHP'de gündem 'grup toplantısı'

Meclis'te gece yarısı hareketliliği! CHP'de gündem 'grup toplantısı'

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a tarihe geçecek teklif!

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a tarihe geçecek teklif!

Tetikçinin tam ifadesi ortaya çıktı! 'Riskli ancak kazancı yüksek'

Tetikçinin tam ifadesi ortaya çıktı! 'Riskli ancak kazancı yüksek'

Fiyatlar ikiye katlandı: 'Mantıkla açıklanamaz, bahane oldu'

Fiyatlar ikiye katlandı: 'Mantıkla açıklanamaz, bahane oldu'

Bakan Şimşek: "Dış şok olmasaydı enflasyon yüzde 20 civarındaydı"

Bakan Şimşek: "Dış şok olmasaydı enflasyon yüzde 20 civarındaydı"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.