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10 yıl önce öldürülmüştü! Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde 3 gözaltı

İstanbul Şişli'de 10 yıl önce öldürülen Mezdeke grubu üyesi Aynur Kanbur cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Cinayetin failleri olan 2 azmettirici ve olayı gerçekleştiren bir şüpheli bu sabah gözaltına alındı.

10 yıl önce öldürülmüştü! Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde 3 gözaltı

İstanbul'da 10 yıl önce öldürülen Mezdeke dans grubu üyesi Aynur Kanbur cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada, cinayeti gerçekleştirdiği değerlendirilen B.G. ile olayı azmettirdikleri değerlendirilen F.K. ve S.K. adlı şüpheliler yakalandı. Cinayet, faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik 2026 yılında yeniden inceleme başlatılmıştı.

10 yıl önce öldürülmüştü! Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde 3 gözaltı 1

WHATSAPP YAZIŞMALARINA ULAŞILMIŞTI

Edinilen bilgiye göre, faili meçhul dosyaların incelenmesi talimatının ardından yapılan çalışmalarda, 10 yıl önce gerçekleşen cinayette yeni deliller ortaya çıkmış, Kanbur'un cep telefonunda bir ay önceki Whatsapp yazışmalarına ulaşılmıştı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Cep telefonu ve diğer materyaller yeniden incelendikten sonra harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, 24 Mart 2016'da Şişli Fulya Mahallesi'ndeki evinde öldürülen Aynur Kanbur cinayetinde, olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen B.G. isimli şüpheli ile cinayeti azmettirdikleri değerlendirilen F.K. ve S.K. isimli kişilerin izine ulaştı.

10 yıl önce öldürülmüştü! Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde 3 gözaltı 2

Cinayet Büro ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından kimlik bilgileri tespit edilen faillere yönelik bu sabah operasyonun düğmesine basıldı. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında B.G., F.K. ve S.K. isimli toplam 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan üç şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlılar ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Gözaltı İstanbul Şişli
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