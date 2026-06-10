Orhan Şen'den 'süper hücre' uyarısı: Üç bölgeyi işaret edip çağrı yaptı!

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte sıcak hava dalgaları ve ani meteorolojik olaylara ilişkin uyarılar da artmaya başladı. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bu yıl sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte hava koşullarının neden olduğu doğal afetlerin daha sık yaşanabileceğini ifade etti.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan hebre göre; Şen, meteorolojik parametrelerin etkisiyle oluşan doğal afetlerin bu yıl daha fazla görülebileceğini belirterek, "Bu sene hava şartları, daha doğrusu meteorolojik parametrelerin meydana getirdiği doğal afetler biraz daha fazla yaşanacakmış gibi görünüyor" dedi.

SÜPER HÜCRE NEDİR?

Prof. Dr. Orhan Şen, halk arasında "süper hücre" olarak adlandırılan oluşumun aslında çok güçlü bir kümülonimbus bulutu olduğunu belirtti. Bu bulutların gök gürültüsü, yıldırım ve ani yağışlara neden olduğunu ifade eden Şen, kuvvetinin artması halinde "süper hücre" olarak nitelendirildiğini söyledi.

Şen, bu oluşumların geniş alanları etkileyen klasik yağış sistemlerinden farklı olduğuna dikkat çekerek, "Bu bir sistem yağışı değil. Orta Anadolu'yu, Marmara'yı ya da Ege'yi kapsayan büyük bir meteorolojik sistem değil. Bireysel bir sistem. O bölgedeki topografik şartlardan ve yer seviyesindeki sıcaklıktan meydana geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

ANİ YAĞIŞ VE DOLUYA NEDEN OLABİLİYOR

Süper hücrelerin özellikle ilkbahar ve yazın ilk dönemlerinde sık görüldüğünü belirten Şen, yakın zamanda Niğde'de yaşanan olayı örnek gösterdi.

"Etrafta hiçbir şey yokken tek bir bulut geliyor ve birdenbire bütün yağışını, doluyla birlikte bırakıyor" diyen Şen, söz konusu olayda bir kişinin hayatını kaybettiğini, dört kişinin de yaralandığını hatırlattı.

SICAKLIK ARTTIKÇA RİSK DE YÜKSELİYOR

Süper hücre oluşumunda nem ve sıcaklığın belirleyici faktörler olduğunu vurgulayan Şen, yer seviyesindeki sıcaklığın artmasının bu tür bulutların oluşma ihtimalini yükselttiğini söyledi.

Yaklaşık 10 kilometre kalınlığa ulaşabilen bu bulutların, denizden gelen nemli havayla birlikte daha da güçlenebildiğini belirten Şen, sıcaklık ve nemin yüksek olduğu bölgelerde çok kuvvetli yerel yağışların görülebileceğini ifade etti.

EN YÜKSEK RİSK İÇ EGE, İÇ ANADOLU VE KARADENİZ'DE

Bu yıl sıcaklıkların daha yüksek seyretmesinin beklendiğini kaydeden Şen, süper hücrelerin özellikle İç Ege, İç Anadolu ile Orta ve Batı Karadeniz bölgelerinde daha sık görülebileceğini söyledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının yakından takip edilmesi gerektiğini belirten Şen, bu tür bulutların tam olarak hangi noktada oluşacağının önceden tahmin edilmesinin oldukça zor olduğunu vurguladı.

Şen, vatandaşlara sağanak ve konvektif yağış uyarılarını dikkate almaları çağrısında bulunarak, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile meteoroloji uzmanlarının açıklamalarının düzenli olarak takip edilmesi gerektiğini ifade etti.